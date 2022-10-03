Россияне начали сметать с аптечных полок антидепрессанты

В России за семь дней — в период с 21 по 28 сентября — резко увеличились продажи успокоительных препаратов. Об этом со ссылкой на данные ресурса "Чек индекс" пишет газета "Известия". Рост составил 11%.

По информации директора СРО "Ассоциация независимых аптек" и главы альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, общий рост спроса на успокоительные, снотворные препараты и антидепрессанты наблюдается с конца февраля. Россияне в последние месяцы испытывают резкие изменения в жизни, к которым оказались не слишком готовы.

Врач-психотерапевт, ведущий эксперт Университета образовательной медицины Михаил Гаврилов пояснил, что тревожно-депрессивные симптомы у некоторых людей становятся очень острыми, поэтому многие вынуждены обращаться за помощью к специалисту. Результат от приёма антидепрессантов появляется не сразу. Как правило, эти препараты имеют накопительный эффект и начинают действовать спустя неделю-две после начала приёма.