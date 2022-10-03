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3 октября, 00:55

Россияне начали сметать с аптечных полок антидепрессанты

Известия: За последние семь дней в России резко выросли продажи успокоительных препаратов

В России за семь дней — в период с 21 по 28 сентября — резко увеличились продажи успокоительных препаратов. Об этом со ссылкой на данные ресурса "Чек индекс" пишет газета "Известия". Рост составил 11%.

По информации директора СРО "Ассоциация независимых аптек" и главы альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, общий рост спроса на успокоительные, снотворные препараты и антидепрессанты наблюдается с конца февраля. Россияне в последние месяцы испытывают резкие изменения в жизни, к которым оказались не слишком готовы.

Что человек чувствует при панической атаке и как с ней справиться

Что человек чувствует при панической атаке и как с ней справиться

Врач-психотерапевт, ведущий эксперт Университета образовательной медицины Михаил Гаврилов пояснил, что тревожно-депрессивные симптомы у некоторых людей становятся очень острыми, поэтому многие вынуждены обращаться за помощью к специалисту. Результат от приёма антидепрессантов появляется не сразу. Как правило, эти препараты имеют накопительный эффект и начинают действовать спустя неделю-две после начала приёма.

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Из-за чего случаются панические атаки и почему при них нельзя дышать носом в пакет

Ранее, напомним, психотерапевт Виктор Нурдаев дал совет, как бороться с паническими атаками. По его словам, главное во время охватившего человека страха — не совершать никаких резких движений, а продолжать делать то, что делалось и прежде.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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