Что человек чувствует при панической атаке и как с ней справиться

При панической атаке в первую очередь необходимо как можно скорее привести в норму дыхание. Желательно выпить успокоительные, а после обязательно обратиться к врачу, рассказал "Вечерней Москве" кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он отметил, что паническую атаку можно распознать по перечню характерных симптомов. В первый раз переживать это состояние может быть особенно неприятно, однако главное при этом — принять правильные меры.

"В ситуации, когда такое состояние возникло впервые, человеку может быть страшно. Он может испытывать чувство нехватки воздуха, сильное сердцебиение, потемнение в глазах. Первым делом нужно остановить дыхание, постараться дышать равномерно. Если не получается, надо взять бумажный пакет и дышать ртом в пакет. При увеличении частоты дыхания в организм поступает больше кислорода. Когда это происходит, дыхательный центр начинает говорить о том, что так часто вдыхать не нужно, и сопротивляется, останавливая дыхательные движения. Потому что кислорода в организме уже много. Возникает ощущение стеснения в груди", — перечислил Кондрахин.

При дыхании в пакет необходимо считать количество дыхательных движений, советует медик. Так получится переключиться с травмирующего фактора на внутренний. Параллельно стоит принять валерьянку, валокордин, корвалол или пустырник. Если таких лекарств нет, остаётся сосредоточиться на дыхании в пакет, при этом вдох должен быть глубоким, а выдох медленным, глаза и уши лучше закрыть. Таким образом станет возможным сосредоточиться на действии и забыть о травмирующем факторе, который часто становится причиной панических атак. Травмирующий фактор у человека может быть любой, даже тот, о котором он не подозревает: лошадь (если падал с неё), автомобиль (если попадал в аварию) и так далее.

Врач также предупредил, что паническую атаку можно спутать с острым психозом, проявлениями гипертонического криза и острой дыхательной недостаточностью. При этом в отличие от панической атаки гипертонический криз не имеет отношения к психоэмоциональным травмам и может возникнуть в любой момент.