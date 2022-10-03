Автомобилистам посоветовали, как не купить полис ОСАГО у лжеагента

Приобрести полис ОСАГО можно не только в офисе страховой компании или при личной встрече с её сотрудником, но и онлайн. В электронном виде составляется примерно 80% договоров, рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов. В связи с этим случаи мошенничества чаще происходят при оформлении электронного, а не бумажного полиса, предупредил он.

"Гражданин покупает полис в Интернете и попадает, например, на фишинговый сайт, где теряет денежные средства. Или хочет сэкономить и покупает полис "дёшево" у посредника, который на самом деле вносит в базу РСА информацию о другом водителе — с маленьким КБМ (коэффициент бонус-малус, влияющий на стоимость полиса. — Прим. Лайфа), другой регион, дешёвую машину, потом фальсифицирует информацию на электронном бланке и предоставляет его гражданину", — привёл примеры Ефремов в интервью радио Sputnik.

Когда водитель обращается с этим полисом в страховую, после проверки может выясниться, что застрахован был трактор или мотоцикл, а не его машина. По словам специалиста, с бумажными полисами ОСАГО возможны два варианта: или автовладелец не знает о подделке, или он намеренно идёт на обман.

Иногда ради экономии автолюбитель покупает у лжеагента бумажный полис ОСАГО "со скидкой" — документ выглядит как настоящий, но на самом деле является подделкой, потому что в базе РСА его нет. Лжеагент зарабатывает, а гражданин даже не осознаёт, что приобрёл подделку, сказал Ефремов.

Встречаются водители, которые считают, что хорошо водят авто и ДТП им не грозит, поэтому осознанно покупают фальшивый бланк полиса ОСАГО за 1000–1500 рублей. Если такой автолюбитель попадёт в аварию и будет признан виновным, ему придётся возмещать ущерб за свой счёт, а средняя выплата по ОСАГО составляет более 80 тысяч рублей. Кроме того, есть риск привлечения к ответственности за подделку документов.

Эксперт также объяснил, что делать, если полис ОСАГО оказался фальшивым. Когда страховая компания после проверки сообщает, что в базе нет такого полиса, следует обратиться в полицию с заявлением о том, что произошло преступление — страховое мошенничество. Ефремов напомнил, что любой автовладелец может проверить, настоящий ли его полис ОСАГО, на сайте Российского союза автостраховщиков по госномеру, VIN-номеру или серии и номеру страхового документа.