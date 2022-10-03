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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 00:17
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Глава Минобороны Германии: Отвод российских войск из Лимана не переломит ход СВО

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт не считает, что взятие ВСУ Красного Лимана под контроль означает, будто в конфликте настал некий переломный момент. Всё произошедшее Киеву следует воспринимать не более чем "большой успех", заявила она.

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"К сожалению, нам приходится считаться с тем, что этот конфликт будет длиться недели и месяцы. Это большой успех, но не переломный момент", — сказала Ламбрехт.

Также министр пообещала, что Германия продолжит поддерживать Украину, её слова приводит немецкий портал NTV.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что союзные войска были вынуждены отойти из Красного Лимана для занятия более выгодных рубежей в связи с угрозой окружения. Между тем украинские войска понесли потери на данном направлении, несмотря на значительное превосходство в силах. Как уточнили в российском военном ведомстве, ВКС уничтожили более 200 украинских военных на Краснолиманском направлении.

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ТАСС / Александр Река

Юлия Коновалова
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