Глава Минобороны Германии: Отвод российских войск из Лимана не переломит ход СВО

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт не считает, что взятие ВСУ Красного Лимана под контроль означает, будто в конфликте настал некий переломный момент. Всё произошедшее Киеву следует воспринимать не более чем "большой успех", заявила она.

"К сожалению, нам приходится считаться с тем, что этот конфликт будет длиться недели и месяцы. Это большой успех, но не переломный момент", — сказала Ламбрехт.

Также министр пообещала, что Германия продолжит поддерживать Украину, её слова приводит немецкий портал NTV.