СКР изучит информацию об иностранных наёмниках на Украине
Следком проверит данные об участии наёмников из Польши и Румынии, воюющих на стороне Украины
Следственный комитет России проверит информацию об иностранных наёмниках из Польши, Румынии и других европейских стран, которые принимают участие в конфликте на стороне Украины. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Как отмечается в заявлении СКР в телеграм-канале, предположительно, в боях от украинской стороны участвуют наёмники из Румынии, Польши и ряда других европейских государств.
Бастрыкин также поручил Главному военному следственному управлению СКР проверить информацию следственным путём и собрать все необходимые доказательства.
Ранее полковник МВД ЛНР Виталий Киселёв заявил, что иностранные наёмники на территории Донбасса есть во всех батальонах ВСУ, причём в каждом подразделении присутствует около пяти – семи заграничных бойцов. В основном это военные отставники или представители частных военных компаний.
ТАСС / Дмитрий Рогулин