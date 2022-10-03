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2 октября, 23:39

СКР изучит информацию об иностранных наёмниках на Украине

Следком проверит данные об участии наёмников из Польши и Румынии, воюющих на стороне Украины

Следственный комитет России проверит информацию об иностранных наёмниках из Польши, Румынии и других европейских стран, которые принимают участие в конфликте на стороне Украины. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как отмечается в заявлении СКР в телеграм-канале, предположительно, в боях от украинской стороны участвуют наёмники из Румынии, Польши и ряда других европейских государств.

Шойгу заявил, что на стороне Украины воюет чуть более тысячи иностранных наёмников

Шойгу заявил, что на стороне Украины воюет чуть более тысячи иностранных наёмников

Бастрыкин также поручил Главному военному следственному управлению СКР проверить информацию следственным путём и собрать все необходимые доказательства.

Ранее полковник МВД ЛНР Виталий Киселёв заявил, что иностранные наёмники на территории Донбасса есть во всех батальонах ВСУ, причём в каждом подразделении присутствует около пяти – семи заграничных бойцов. В основном это военные отставники или представители частных военных компаний.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Юлия Коновалова

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