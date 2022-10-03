СКР изучит информацию об иностранных наёмниках на Украине

Следственный комитет России проверит информацию об иностранных наёмниках из Польши, Румынии и других европейских стран, которые принимают участие в конфликте на стороне Украины. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как отмечается в заявлении СКР в телеграм-канале, предположительно, в боях от украинской стороны участвуют наёмники из Румынии, Польши и ряда других европейских государств.

Бастрыкин также поручил Главному военному следственному управлению СКР проверить информацию следственным путём и собрать все необходимые доказательства.