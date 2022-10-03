"Вообще по барабану": Карпин резко ответил на вопрос о возможном чемпионстве "Зенита"

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Зенита" высказался о лидерстве петербургской команды в турнирной таблице. Наставник отметил, что ему нет дела до претензий клуба из Северной столицы на чемпионство.

"Верю ли я в то, что "Зенит" не станет чемпионом? Мне верить или не верить насчёт "Зенита" — вообще по барабану. Чего мне об этом думать? Мне надо про "Ростов" думать, а не про "Зенит", — сказал Карпин на пресс-конференции.

Добавим, что "Зенит" обыграл "Ростов" в Санкт-Петербурге со счётом 3:1. Хозяева поля вышли вперёд на 14-й минуте после гола Малкома. В начале второго тайма гости смогли отыграться благодаря точному удару Николая Комличенко на 47-й минуте. Однако позже подопечным Сергея Семака удалось отправить в ворота "Ростова" ещё два безответных мяча: на 65-й минуте отличился Вендел, а на 77-й — Далер Кузяев.

"Зенит" упрочил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды из Санкт-Петербурга 29 очков, и она теперь остаётся единственной, кто не потерпел в нынешнем розыгрыше ни одного поражения. При этом "Ростов", для которого этот проигрыш стал первым в чемпионате, занимает третью строчку с 22 очками. На втором месте идёт московский ЦСКА.