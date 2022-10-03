Лула да Силва обошёл Болсонару и лидирует на выборах президента Бразилии

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам подсчёта 70% голосов на выборах главы государства немного обогнал своего основного соперника, действующего лидера страны Жаира Болсонару.

Согласно результатам подсчёта 70% голосов избирателей, у Лулы да Силвы набрано 45,74% голосов, а у Болсонару — 45,51%. Разрыв между кандидатами составляет порядка 600 тысяч голосов. Данные обработки протоколов пока свидетельствуют о том, что Бразилию, скорее всего, ждёт второй тур выборов.