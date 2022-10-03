Лула да Силва обошёл Болсонару и лидирует на выборах президента Бразилии
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам подсчёта 70% голосов на выборах главы государства немного обогнал своего основного соперника, действующего лидера страны Жаира Болсонару.
Согласно результатам подсчёта 70% голосов избирателей, у Лулы да Силвы набрано 45,74% голосов, а у Болсонару — 45,51%. Разрыв между кандидатами составляет порядка 600 тысяч голосов. Данные обработки протоколов пока свидетельствуют о том, что Бразилию, скорее всего, ждёт второй тур выборов.
Для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов. Если этого не случится, то должен состояться второй тур. Дата его проведения — 30 октября.
Ранее Лайф сообщал, что на внеочередных парламентских выборах в Италии победу одержала правоцентристская коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига", "Вперёд, Италия" и "Мы, умеренные". Вместе они набрали 44,53% по итогам голосования в верхнюю палату парламента — Сенат.
ТАСС / AP / Andre Penner