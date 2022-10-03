Из санкций против России захотели вывести услуги лоцманов

Агентство Bloomberg узнало об инициативе Евросоюза исключить из антироссийских санкций лоцманов. Осведомлённый источник утверждает, что это позволит им проводить через проливы суда с энергоносителями.

Такая мера ЕС, в частности, даст судовладельцам возможность нанимать специалистов для проведения судов через проливы Дании. Эти акватории активно задействованы для транспортировки из России сырой нефти и топлива.

"ЕС предложил исключить услуги лоцманов из санкций в отношении России, которые должны вступить в силу в декабре", — сообщает агентство, добавив, что страны еврозоны теперь рассматривают эту инициативу.