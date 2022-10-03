Из санкций против России захотели вывести услуги лоцманов
Bloomberg: Евросоюз предлагает сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов
Агентство Bloomberg узнало об инициативе Евросоюза исключить из антироссийских санкций лоцманов. Осведомлённый источник утверждает, что это позволит им проводить через проливы суда с энергоносителями.
Такая мера ЕС, в частности, даст судовладельцам возможность нанимать специалистов для проведения судов через проливы Дании. Эти акватории активно задействованы для транспортировки из России сырой нефти и топлива.
"ЕС предложил исключить услуги лоцманов из санкций в отношении России, которые должны вступить в силу в декабре", — сообщает агентство, добавив, что страны еврозоны теперь рассматривают эту инициативу.
Ранее Bloomberg сообщал, что важный для международной нефтяной торговли перевалочный пункт у берегов Дании оказался в сложной ситуации из-за санкций ЕС в отношении России, направленных на снижение доходов Москвы от экспорта углеводородов.
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