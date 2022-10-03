ЦИК назвала лидеров на выборах в Президиум Боснии и Герцеговины

Денис Бечирович (Социал-демократическая партия) от бошняков (славян-мусульман), Боряна Кришто (Хорватское демократическое содружество) от хорватов и Желька Цвиянович (Союз независимых социал-демократов) от сербов лидируют после обработки 54% протоколов избиркомов на прошедших выборах членов Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом в эфире национального телевидения рассказал глава Центризбиркома БиГ Сауд Арнаутович.

"Обработано 54,73% данных с избирательных участков, среди бошняков лидирует Денис Бечирович — 55,78%, от хорватов лидирует Боряна Кришто — 49,47%, от сербов побеждает Желька Цвиянович с результатом 51,65%", — отметил председатель ЦИК.​​​​​​

Арнаутович добавил, что результаты носят предварительный характер и будут уточняться 3 октября.

Избиратели из двух энтитетов (субъектов федерации) БиГ — Республики Сербской (РС) и Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ), — а также округа Брчко выбирали трёх членов Президиума (коллективный глава государства) БиГ, президента и двух вице-президентов РС, 42 депутата парламента БиГ, 83 депутата парламента РС и 98 депутатов парламента ФБиГ.