ЦИК назвала лидеров на выборах в Президиум Боснии и Герцеговины
Денис Бечирович (Социал-демократическая партия) от бошняков (славян-мусульман), Боряна Кришто (Хорватское демократическое содружество) от хорватов и Желька Цвиянович (Союз независимых социал-демократов) от сербов лидируют после обработки 54% протоколов избиркомов на прошедших выборах членов Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом в эфире национального телевидения рассказал глава Центризбиркома БиГ Сауд Арнаутович.
"Обработано 54,73% данных с избирательных участков, среди бошняков лидирует Денис Бечирович — 55,78%, от хорватов лидирует Боряна Кришто — 49,47%, от сербов побеждает Желька Цвиянович с результатом 51,65%", — отметил председатель ЦИК.
Арнаутович добавил, что результаты носят предварительный характер и будут уточняться 3 октября.
Избиратели из двух энтитетов (субъектов федерации) БиГ — Республики Сербской (РС) и Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ), — а также округа Брчко выбирали трёх членов Президиума (коллективный глава государства) БиГ, президента и двух вице-президентов РС, 42 депутата парламента БиГ, 83 депутата парламента РС и 98 депутатов парламента ФБиГ.
Явка на всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине составила 50%. Всего в выборах участвовало 90 партий, 38 коалиций, 17 независимых кандидатов. Правом голоса обладают свыше 3,3 миллиона человек. За ходом голосования и подсчётом результатов следили более 60 тысяч аккредитованных наблюдателей.
Ранее Лайф сообщал, что на внеочередных парламентских выборах в Италии победу одержала правоцентристская коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига", "Вперёд, Италия" и "Мы, умеренные". Вместе они набрали 44,53% по итогам голосования в верхнюю палату парламента — Сенат.
ТАСС / AP / Armin Durgut