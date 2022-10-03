Додик прогнозирует свою победу на выборах главы Республики Сербской
Член Президиума БиГ Додик ожидает, что победит на выборах в Республике Сербской
Член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил, что ожидает своей победы на выборах президента Республики Сербской (РС, входит в БиГ). Он также прогнозирует победу нынешнего президента РС Жельки Цвиянович на пост члена президиума БиГ от сербского народа.
Избиратели из двух энтитетов (субъектов федерации) БиГ — Республики Сербской (РС) и Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ), — а также округа Брчко 2 октября выбирали трёх членов Президиума (коллективный глава государства) БиГ, президента и двух вице-президентов РС, 42 депутата парламента БиГ, 83 депутата парламента РС и 98 депутатов парламента ФБиГ.
"Ожидаю, что в конце разница между мной и моей конкуренткой составит около 40 тысяч голосов в мою пользу. Что говорит о том, что речь идёт о победе, которую невозможно будет превзойти, она и сейчас такова, но мы хотим уважить избирательную волю граждан и не провозглашать победу на базе 446,4 тысячи бюллетеней. Поздравляем Жельку, она добилась значительного результата", — заявил Додик на брифинге в штабе своего Союза независимых социал-демократов (СНСД).
При этом сама Цвиянович в обращении к гражданам уже провозгласила свою победу на выборах на пост сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины.
Основным конкурентом Додика стала зампредседателя оппозиционной Партии демократического прогресса, поддержанная и Сербской демократической партией, 39-летняя преподаватель экономики Елена Тривич. Основой своей кампании она сделала критику 17 лет правления СНСД, борьбу с коррупцией и насущные потребности местных граждан.
Ранее ЦИК БиГ сообщила, что Денис Бечирович (Социал-демократическая партия) от бошняков (славян-мусульман), Боряна Кришто (Хорватское демократическое содружество) от хорватов и Желька Цвиянович (Союз независимых социал-демократов) от сербов лидируют после обработки 54% протоколов избиркомов на прошедших выборах членов Президиума Боснии и Герцеговины.
ТАСС / Гавриил Григоров