Додик прогнозирует свою победу на выборах главы Республики Сербской

Член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил, что ожидает своей победы на выборах президента Республики Сербской (РС, входит в БиГ). Он также прогнозирует победу нынешнего президента РС Жельки Цвиянович на пост члена президиума БиГ от сербского народа.

Избиратели из двух энтитетов (субъектов федерации) БиГ — Республики Сербской (РС) и Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ), — а также округа Брчко 2 октября выбирали трёх членов Президиума (коллективный глава государства) БиГ, президента и двух вице-президентов РС, 42 депутата парламента БиГ, 83 депутата парламента РС и 98 депутатов парламента ФБиГ.

"Ожидаю, что в конце разница между мной и моей конкуренткой составит около 40 тысяч голосов в мою пользу. Что говорит о том, что речь идёт о победе, которую невозможно будет превзойти, она и сейчас такова, но мы хотим уважить избирательную волю граждан и не провозглашать победу на базе 446,4 тысячи бюллетеней. Поздравляем Жельку, она добилась значительного результата", — заявил Додик на брифинге в штабе своего Союза независимых социал-демократов (СНСД).

При этом сама Цвиянович в обращении к гражданам уже провозгласила свою победу на выборах на пост сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины.

Основным конкурентом Додика стала зампредседателя оппозиционной Партии демократического прогресса, поддержанная и Сербской демократической партией, 39-летняя преподаватель экономики Елена Тривич. Основой своей кампании она сделала критику 17 лет правления СНСД, борьбу с коррупцией и насущные потребности местных граждан.