Иначе пятая статья: Озвучена причина нежелания видеть Украину в составе НАТО

НАТО не позволит Украине стать членом альянса до тех пор, пока не будет завершена российская спецоперация, такое мнение содержится в публикации New York Times. Как утверждают авторы Эндрю Крамер и Дэн Билефски, военному блоку в случае принятия страны пришлось бы прибегнуть к пятой статье устава о взаимной обороне всех государств-членов.

"Поскольку альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях", — полагают публицисты NYT.

Они ссылаются на доводы экспертов, из которых следует, что вступление Украины в НАТО кажется в лучшем случае недостижимым. На это могут уйти месяцы или даже годы, гласит прогноз. Эксперты газеты добавляют, что Киеву для этого придётся соблюсти требования принимающей стороны.

В списке этих условий значится демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона. Газета напоминает: в то время как украинские лидеры говорят о соответствии страны этим критериям, некоторые официальные лица в США и Европе придерживаются обратного мнения.