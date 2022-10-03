ВСУ потерпели неудачу при попытке прорвать оборону в Херсонской области

Российские военнослужащие полностью контролируют ситуацию на Николаевском направлении, несмотря на попытки украинских военных прорвать оборону. Об этом в телеграм-канале сообщил заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"На Николаевском направлении всё под контролем, несмотря на попытки укронацистами прорвать оборону. Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили "люлей" от ВКС России", — написал Стремоусов.

Также вчера стало известно о том, что ВСУ предприняли попытку одновременного контрнаступления на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях. Кроме того, двумя усиленными батальонными тактическими украинскими группами велось наступление на позиции российских войск в сёлах Брускинское и Костромка. Но в результате оборонительных действий и массированных ударов российских военных наступление Вооружённых сил Украины было сорвано.