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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 06:44
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ВСУ потерпели неудачу при попытке прорвать оборону в Херсонской области

Стремоусов рассказал о провале попыток ВСУ прорвать оборону в Херсонской области

Российские военнослужащие полностью контролируют ситуацию на Николаевском направлении, несмотря на попытки украинских военных прорвать оборону. Об этом в телеграм-канале сообщил заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"На Николаевском направлении всё под контролем, несмотря на попытки укронацистами прорвать оборону. Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили "люлей" от ВКС России", — написал Стремоусов.

Союзные силы подавили попытки ВСУ наступать на Херсонскую область
Союзные силы подавили попытки ВСУ наступать на Херсонскую область

Также вчера стало известно о том, что ВСУ предприняли попытку одновременного контрнаступления на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях. Кроме того, двумя усиленными батальонными тактическими украинскими группами велось наступление на позиции российских войск в сёлах Брускинское и Костромка. Но в результате оборонительных действий и массированных ударов российских военных наступление Вооружённых сил Украины было сорвано.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Оксана Попова
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