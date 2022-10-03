Женщина погибла при обстреле ВСУ приграничного села Головчино Белгородской области

ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области. В этот раз украинские боевики нанесли удар по селу Головчино, в результате чего погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела ВСУ села в Белгородской области. Видео © Telegram / Жесть Белгород

"ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. <...> Погибла одна женщина, 48 лет", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Снаряды, выпущенные украинской стороной, попали в самый центр села. В результате оказались разрушены некоторые строения. По словам Гладкова, на место прибыли все оперативные службы и глава округа, начался подомовой обход.