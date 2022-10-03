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3 октября, 06:41

Женщина погибла при обстреле ВСУ приграничного села Головчино Белгородской области

ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области. В этот раз украинские боевики нанесли удар по селу Головчино, в результате чего погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела ВСУ села в Белгородской области. Видео © Telegram / Жесть Белгород

"ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. <...> Погибла одна женщина, 48 лет", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Снаряды, выпущенные украинской стороной, попали в самый центр села. В результате оказались разрушены некоторые строения. По словам Гладкова, на место прибыли все оперативные службы и глава округа, начался подомовой обход.

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Ранее ВСУ ударили по Горловке Донецкой области. В результате обстрела со стороны украинских военных погибла мирная жительница. Женщина скончалась в больнице. Позже число погибших увеличилось до четырёх человек. В посёлке Бахмутка в результате обстрела украинских карателей не стало ещё трёх мирных граждан.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Силантьев

Николь Вербер

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