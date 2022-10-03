Турецкая партия "Родина" призвала не поддаваться антироссийским угрозам США

Глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу призвал правительство не поддаваться антироссийским угрозам США. По его словам, ему следует не оставлять банковскую систему "перед лицом США" после прекращения использования российской платёжной системы "Мир".

"Правительство не должно оставлять нашу банковскую систему в одиночестве перед лицом США. Напротив, оно должно защищать и поощрять её. Это ожидания турецкой индустрии туризма, наших рабочих, работающих в этом секторе, и наших торговцев, ведущих бизнес в туристических регионах. Турция не может поддаться санкционным угрозам США", — цитирует его газета Aydınlık.