В Турции оценили влияние отказа от системы "Мир" на турпоток из России
Hurriyet: В ATSO рассказали, как отказ турецких банков от системы "Мир" повлияет на приезд россиян
Отказ турецких банков от использования российской платёжной системы "Мир" не повлияет на поток российских туристов, однако окажет отрицательное влияние на объём покупок в стране. Об этом рассказал президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давут Четин.
"Те, кто уже приезжает с пакетными турами, делают свои платежи в России. С точки зрения туризма большого влияния не будет. Но когда турист приедет в Анталью, то он обязательно столкнётся с проблемой розничной торговли как в расходах в отеле, так и в расходах, которые он совершает у торговцев или в торговых центрах. Произойдёт сокращение внутренних расходов", — цитирует заявление Четина газета Hurriyet.
Президент ATSO подчеркнул, что это приведёт к снижению трат российских туристов внутри страны. Он отметил, что решение данной проблемы необходимо найти в кратчайшие сроки. При этом оно должно быть найдено на основе карточной системы, подытожил он.
Ранее Лайф писал, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили отказаться от использования российской платёжной системы "Мир". Как сообщалось, такие планы финорганизаций Турции — пример того, как вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы. Позже турецкие VakıfBank и Halkbank опровергли слухи об отказе от платёжной системы "Мир".
ТАСС / Сергей Коньков