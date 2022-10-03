В Турции оценили влияние отказа от системы "Мир" на турпоток из России

Отказ турецких банков от использования российской платёжной системы "Мир" не повлияет на поток российских туристов, однако окажет отрицательное влияние на объём покупок в стране. Об этом рассказал президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давут Четин.

"Те, кто уже приезжает с пакетными турами, делают свои платежи в России. С точки зрения туризма большого влияния не будет. Но когда турист приедет в Анталью, то он обязательно столкнётся с проблемой розничной торговли как в расходах в отеле, так и в расходах, которые он совершает у торговцев или в торговых центрах. Произойдёт сокращение внутренних расходов", — цитирует заявление Четина газета Hurriyet.