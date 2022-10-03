Мобилизованного хабаровчанина с шизофренией направили на медобследование в госпиталь

Хабаровчанина с диагнозом "шизофрения", ранее мобилизованного и отправленного в военную часть, вернули в краевую столицу для прохождения медобследования. Об этом сообщают в региональном отделении ОНФ.

Представитель организации рассказал, что к ним на неделе обратилась супруга мужчины, которого 26 сентября забрали по повестке и увезли в военную часть в Бикин. Он с 2017 года состоит по медицинским показаниям на учёте в Краевой клинической психиатрической больнице с диагнозом "шизофрения". Супруга привезла в часть документы о заболевании мужа, а позже позвонила и сообщила, что его уже зачисляют в стрелковый батальон. Отделение ОНФ обратилось в инстанции.

"Мужчину привезли в госпиталь в Хабаровск, где он проходит медобследование для заключения. Все документы, которые ранее были предоставлены Краевой психиатрической больницей, мы туда отправили. По словам супруги мужчины, в последний раз обострение заболевания у него было в 2020 году", — пояснил собеседник агентства.