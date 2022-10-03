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3 октября, 04:42

В Новосибирской области завершился первый этап мобилизации

Губернатор Новосибирской области: Первый этап частичной мобилизации в регионе завершён

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о выполнении задания первого этапа частичной мобилизации. На оперативном совещании в региональном правительстве он отметил, что в области продолжается доукомплектование отдельных дефицитных военных специальностей.

"Задание первого этапа частичной мобилизации мы выполнили. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, ведётся подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это уже будут единичные случаи", — цитирует губернатора РИА "Новости".

Травников считает важным не оставить без внимания "ни одного человека". Представителей властей районов и городов он призвал продолжить сопровождать мобилизационную работу и помогать военным комиссариатам.

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Ранее Лайф писал, что студентов коммерческих вузов с государственной аккредитацией не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, в указ президента сейчас подготовлены соответствующие дополнения.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Дмитрий Алексиевич

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