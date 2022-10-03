В Новосибирской области завершился первый этап мобилизации

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о выполнении задания первого этапа частичной мобилизации. На оперативном совещании в региональном правительстве он отметил, что в области продолжается доукомплектование отдельных дефицитных военных специальностей.

"Задание первого этапа частичной мобилизации мы выполнили. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, ведётся подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это уже будут единичные случаи", — цитирует губернатора РИА "Новости".

Травников считает важным не оставить без внимания "ни одного человека". Представителей властей районов и городов он призвал продолжить сопровождать мобилизационную работу и помогать военным комиссариатам.