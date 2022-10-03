Спрогнозировано поведение рубля в октябре

В октябре российский рубль продолжит находиться под давлением санкций и динамики сырьевых цен. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"На российском валютном рынке наблюдается активный переток средств из валют недружественных стран в валюты дружественных из-за опасений санкций, которые могут затронуть в том числе НКЦ, что приведёт к блокировке операций с недружественными валютами", — заявил Бабин в беседе с агентством "Прайм".

Однако, по словам эксперта, сейчас трудно делать прогноз курса нацвалюты, так как котировки в течение дня меняются на 5–10%, например, стоимость доллара может составлять как 50, так и 70 рублей. Также Бабин заявил, что, скорее всего, в октябре рубль будет постепенно дешеветь к китайскому юаню и гонконгскому доллару.

Кроме того, аналитик отметил, что на рубль будет продолжать давить уже произошедшее серьёзное снижение сырьевых цен. По этой причине приток иностранной валюты на российский рынок сократится, что нарушит баланс спроса на инвалюту и поставит под угрозу стабильность рубля.