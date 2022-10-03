В Хабаровском крае отстранили от должности военкома региона

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранён от должности, об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярёв. Глава региона заявил, что из нескольких тысяч мобилизованных половина была отправлена домой, так как эти люди не соответствовали критериям отбора.

"Военный комиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранён сегодня от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент. Работаем вместе с Минобороны, с нашей промышленностью, с организациями, со всеми заинтересованными органами", — сказал Дегтярёв в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Выступление Михаила Дегтярёва. Видео © t.me / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z

Губернатор остался недоволен тем, что в Хабаровском крае в рамках частичной мобилизации призвали несколько тысяч жителей региона, а позже половину из них вернули домой, поскольку они не соответствовали критериям отбора.