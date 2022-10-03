Вильфанд пообещал Москве с 6 октября начало солнечной золотой осени

В Москве с 6 октября ожидается солнечная и сухая погода, начнётся период яркой золотой осени. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Во второй половине недели намечается улучшение погоды. С четверга будет солнышко показываться, осадков не будет, хоть и особого тепла тоже не будет. Это не бабье лето, но такая красивая золотая осень", — сказал метеоролог в беседе с ТАСС.

В последующие дни недели солнца станет ещё чуть больше, а осадки по-прежнему не прогнозируются. По данным Гидрометцентра, в понедельник, 3 октября, днём будет 12–14 градусов тепла, во вторник — 10–12, а в среду, как ожидают метеорологи, в российской столице столбики термометров покажут 9–11 градусов тепла. Четверг принесёт 10–15, а пятница — 11–16 градусов со знаком плюс.