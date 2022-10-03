Британцам вынесли новое предупреждение об угрозе дефицита газа

Великобритании на фоне энергетического кризиса грозит дефицит газа, об этом со ссылкой на энергорегулятор Ofgem сообщает The Times.

"Возможно, Британия объявит "чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа", в рамках которой поставки на некоторые газовые электростанции могут прекратиться. Из-за этого они лишатся возможности вырабатывать электричество", — гласит текст статьи.

Газета также ссылается на данные Ofgem, согласно которым сразу несколько газовых электростанций в результате могут обанкротиться. Регулятор предупреждает, что грядущая зима станет для британцев "более сложной", чем минувшая.