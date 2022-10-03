Британцам вынесли новое предупреждение об угрозе дефицита газа
Энергорегулятор: Британия может объявить чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа
Великобритании на фоне энергетического кризиса грозит дефицит газа, об этом со ссылкой на энергорегулятор Ofgem сообщает The Times.
"Возможно, Британия объявит "чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа", в рамках которой поставки на некоторые газовые электростанции могут прекратиться. Из-за этого они лишатся возможности вырабатывать электричество", — гласит текст статьи.
Газета также ссылается на данные Ofgem, согласно которым сразу несколько газовых электростанций в результате могут обанкротиться. Регулятор предупреждает, что грядущая зима станет для британцев "более сложной", чем минувшая.
Ранее читатели британской газеты Daily Mail возмутились после объявления премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о мерах поддержки энергетических компаний. Политик заявила, что оптовые затраты будут удерживаться на уровне половины их прогнозируемого сезонного пика при стоимости, которая, по прогнозам, достигнет десятков миллиардов фунтов стерлингов.
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