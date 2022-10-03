Захарова обвинила США в намерении уничтожить "Потоки"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не скрывают своих мотивов для подрыва на нитках газопроводов "Северного потока".

"Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнёров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", — написала представитель российского дипведомства у себя в телеграм-канале.

Главный мотив действий — увеличение Соединёнными Штатами производства сжиженного природного газа и его поставок на европейский континент. Как отмечает Захарова, политики в Киеве под давлением американских чиновников постоянно ставили российской стороне условия "на грани шантажа по транзиту газа".