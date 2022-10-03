Захарова обвинила США в намерении уничтожить "Потоки"
Захарова: Блинкен открыто озвучил мотивы США и НАТО уничтожить "Северные потоки"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не скрывают своих мотивов для подрыва на нитках газопроводов "Северного потока".
"Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнёров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", — написала представитель российского дипведомства у себя в телеграм-канале.
Главный мотив действий — увеличение Соединёнными Штатами производства сжиженного природного газа и его поставок на европейский континент. Как отмечает Захарова, политики в Киеве под давлением американских чиновников постоянно ставили российской стороне условия "на грани шантажа по транзиту газа".
Дипломат в своём посте приводит цитаты Блинкена, согласно которым Москва использует энергоресурсы в качестве шантажа европейских стран. Захарова называет их ложью, напоминая, что Россия (а до неё СССР) бесперебойно поставляла Европе газ в течение 50 лет. Она указала ещё на одну цитату Блинкена, которая, по её мнению, свидетельствует о том, что для Вашингтона наступила "прекрасная возможность" избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" возможно отремонтировать, но для этого потребуется время и средства. В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" он подчеркнул, что в первую очередь следует разобраться, кто виноват в этих авариях.
ТАСС / Сергей Бобылев