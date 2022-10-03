Украинским беженцам в Британии станут меньше помогать

Благотворительная организация Refugees at Home, помогающая украинским беженцам с местами для проживания, сокращает свою работу. Организация перестаёт повторно расселять иностранцев после их выселения из первоначального временного жилья. Об этом сообщается в соответствующем заявлении организации.

"Помимо гостей и хозяев к нам обращались ряд представителей местных властей, которые просили нас поддержать их и помочь с расселением. К сожалению, мы не можем это сделать из-за сложностей, связанных с текущей программой "Дома для Украины", — цитирует заявление Refugees at Home газета Guardian.

Благотворительная организация продолжит оказывать помощь тем украинцам, которые первоначально обратились с просьбой найти жилье. Однако запросы от беженцев, которые поступили позже, рассмотрению уже не подлежат.