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3 октября, 03:01

Украинским беженцам в Британии станут меньше помогать

Организация по помощи украинским беженцам в Великобритании останавливает свою работу

Благотворительная организация Refugees at Home, помогающая украинским беженцам с местами для проживания, сокращает свою работу. Организация перестаёт повторно расселять иностранцев после их выселения из первоначального временного жилья. Об этом сообщается в соответствующем заявлении организации.

"Помимо гостей и хозяев к нам обращались ряд представителей местных властей, которые просили нас поддержать их и помочь с расселением. К сожалению, мы не можем это сделать из-за сложностей, связанных с текущей программой "Дома для Украины", — цитирует заявление Refugees at Home газета Guardian.

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Благотворительная организация продолжит оказывать помощь тем украинцам, которые первоначально обратились с просьбой найти жилье. Однако запросы от беженцев, которые поступили позже, рассмотрению уже не подлежат.

Ранее Лайф писал, что более 50 тысяч украинских беженцев могут стать бездомными в Британии. Программа "Дома для Украины", которая помогает пристраивать беженцев во временное жильё в Соединённом Королевстве, рискует закрыться из-за кризиса. Проблема ещё и в том, что шестимесячный срок, в течение которого государство обещало помогать беженцам, уже завершается.

Обложка ©

ТАСС / АР / Manuel Balce Ceneta

Юлия Коновалова

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