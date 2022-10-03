В НАТО объяснили, почему Зеленскому не стоит рассчитывать на помощь

НАТО не реагирует на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи, так как Киев не является участником альянса. Эту информацию озвучил постоянный представитель Германии при военном блоке Рюдигер Кениг.

"Украина не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне. Мы также ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие в боевых действиях", — пояснил дипломат в беседе со Spiegel.