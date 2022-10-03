В НАТО объяснили, почему Зеленскому не стоит рассчитывать на помощь
Постпред ФРГ при НАТО Кениг: Альянс не может реагировать на просьбы Зеленского о помощи
НАТО не реагирует на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи, так как Киев не является участником альянса. Эту информацию озвучил постоянный представитель Германии при военном блоке Рюдигер Кениг.
"Украина не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне. Мы также ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие в боевых действиях", — пояснил дипломат в беседе со Spiegel.
Кениг отметил, что вступление НАТО в конфликт спровоцирует его эскалацию и в итоге приведёт к большой войне, участниками которой внезапно окажутся 30 государств, не желающих этого. Постпред также добавил, что оказание помощи Киеву от его союзников из НАТО необходимо рассматривать как действия отдельных стран, а не самого альянса.
Как рассказывал Лайф ранее, неожиданное решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.
ТАСС / ЕРА / MYKOLA TYS