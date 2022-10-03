Пропавшего в море певца Легостаева сняли на видео перед исчезновением
Лидер группы "Dельта" Легостаев перед исчезновением собрался плавать на глубине
В распоряжении Лайфа появилось видео с композитором, фронтменом поп-рок-группы "Deльта" Константином Легостаевым, которое было сделано непосредственно перед его исчезновением в воде.
Пропавшего в море в Сочи певца Константина Легостаева сняли на видео прямо перед злополучным заплывом. Видео © LIFE
Лайф сообщал ранее, что музыкант пропал без вести в Сочи после того, как ушёл купаться. Известно, что 46-летний артист приехал в город 2 октября для съёмок клипа на свою песню "Русалка". После того как часть клипа была отснята, Легостаев отправился искупаться в море, а после на сушу больше не вышел. Что именно произошло, остаётся неизвестным. На месте работают экстренные службы, ведутся поиски.
Как видно на снятых кадрах, певец заходит в воду, взяв с собой плавательные очки. Единственное, что сказал исполнитель перед заплывом: "Я туда". Он показал рукой вдаль, тем самым дав понять, что намерен плавать на глубине.
"Давай, только недолго", — сказала в ответ женщина, снимающая Легостаева на видео.
Ранее в Севастополе отец и сын отправились кататься на доске для сапсёрфинга и не вернулись. В полицию обратился местный житель, сдающий в аренду сапы. По словам хозяина проката, к нему пришёл клиент с мальчиком пяти-шести лет. Прокатчик дал им доску, весло и жилет, и посетители ушли в море, после этого их больше никто не видел.
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