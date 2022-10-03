В аэропорту Толмачёво полицейские задержали авиадебошира

В аэропорту Толмачёво полицейские задержали неадекватного пассажира, прибывшего на рейсе из города Южно-Сахалинска. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачёво поступило сообщение, что экипажу самолёта, прибывавшего из города Южно-Сахалинска, требовалась помощь полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 30-летнего жителя Кемеровской области. Во время полёта он пренебрегал порядком и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников. Дебошир игнорировал замечания и просьбы прекратить противоправные действия, и потому работникам авиакомпании пришлось ограничить его передвижение по салону.

По приземлении полицейские доставили нарушителя в дежурную часть. На него составлен административный протокол.