Премьер Японии допустил нанесение ответных ударов в рамках укрепления обороноспособности

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не исключил возможности нанесения ответных ударов по территории противника. По его словам, правительство страны будет изучать различные способы укрепления своей обороноспособности.

"Мы активизируем реальное рассмотрение способов, необходимых для защиты нашего народа, не исключая никаких вариантов, в том числе так называемые возможности для нанесения ответных ударов", — сказал Кисида в ходе выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Премьер подчеркнул, что необходимо укрепить обороноспособность страны в течение ближайших пяти лет. Также он выразил готовность усилить потенциал береговой охраны страны.