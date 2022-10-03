Премьер Японии допустил нанесение ответных ударов в рамках укрепления обороноспособности
Премьер-министр Японии Фумио Кисида не исключил возможности нанесения ответных ударов по территории противника. По его словам, правительство страны будет изучать различные способы укрепления своей обороноспособности.
"Мы активизируем реальное рассмотрение способов, необходимых для защиты нашего народа, не исключая никаких вариантов, в том числе так называемые возможности для нанесения ответных ударов", — сказал Кисида в ходе выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Премьер подчеркнул, что необходимо укрепить обороноспособность страны в течение ближайших пяти лет. Также он выразил готовность усилить потенциал береговой охраны страны.
Как писал Лайф ранее, береговая охрана Японии сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты. По некоторым данным, она упала за пределами исключительной экономической зоны страны. Причём это уже не первое сообщение о запуске Северной Кореей ракет за этот месяц. Так, например, в последний раз береговая охрана Японии докладывала об очередном запуске 28 сентября.
ТАСС / POOL / Shuji Kajiyama