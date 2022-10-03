Почему у западных СМИ не нашлось аргументов на ультиматум Путина Доцент Финансового Университета Геворг Мирзаян — о том, как политики и западные СМИ восприняли речь Путина 30 сентября и реакцию России после подрывов "Северного потока". 2 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Два-три шага

"Мюнхенская речь на максималках". Именно так некоторые российские блогеры назвали выступление Владимира Путина 30 сентября, посвящённое принятию в РФ новых регионов. Однако эта речь была скорее вторым актом его выступления 21 сентября, когда он говорил о проведении на освобождённых от украинской оккупации территориях референдума об их присоединении к РФ. И западных политиков, экспертов, а также журналистов больше всего взволновало ядерное измерение этой речи — то, что они посчитали намёками на возможное применение тактического ядерного оружия на Украине, а также стратегического ядерного оружия против Запада.

Официальные лица США, конечно, демонстрировали уверенность и спокойствие. "Бряцание ядерным оружием — не то, что мы ожидаем услышать от лидеров крупных стран, обладающих военным потенциалом", — отметил министр обороны США Ллойд Остин. Некоторые журналисты уверяли, что эти угрозы — проявление слабости. "Ядерные угрозы — это всё, что осталось сейчас у Путина", — уверяет издание Atlantic. Видимо, забывая о 25 миллионах людей мобилизационного резерва, это больше, чем всё оставшееся сейчас на Украине население, колоссальном экономическом преимуществе Москвы, способности российской армии поразить любую точку Украины (включая центры принятия решений), а также о наличии в ВС РФ тех видов вооружений, которые украинской армии и не снились.

Однако другие издания, критически оценивающие события, крайне обеспокоены. "После аннексии со стороны России мир оказался в двух-трёх шагах от ядерной войны", — уверяет The Washington Post. "Угрозы господина Путина — это угрозы наступательного использования ядерного оружия для имперской экспансии. Его нужно остановить. Но как?" — вопрошает The Wall Street Journal.

И вопрос "как" очевиден, поскольку, по мнению экспертов, спокойствие американских властей явно дутое. "Чиновники администрации Байдена на цыпочках ходят вокруг какой-то конкретики на угрозу применения Россией ядерного оружия. Пытаясь избежать эскалации конфликта, используют формулировки, предполагающие стратегическую неопределённость", — пишет издание The Hill. "Не нужно говорить Путину, что конкретно мы будем делать. Вот где и нужна стратегическая неопределённость", — говорит бывший заместитель помощника госсекретаря США Дэвид Кремер.

Однако в данном случае "стратегическая неопределённость" очевидно означает признание бессилия — Запад не понимает, как ему реагировать. "После аннексии украинской территории в Вашингтоне растёт беспокойство. Если Украине удастся закрепить свой успех, а Путину будет грозить унизительное поражение, официальные лица США обеспокоены тем, что он может быстро пропустить оставшиеся шаги и рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия", — пишут в Japan Times.

Просто не лезьте

Впрочем, другие объясняли, что Путин не собирается бомбить США и их союзников. "Речь идёт не об использовании тактического ядерного оружия, чтобы переломить ход войны. Это сигнал в первую очередь Соединённым Штатам и во вторую очередь — НАТО, дабы они не продолжали войну в России и не угрожали Путину напрямую", — цитирует Newsweek слова представителей Пентагона. "Путин не блефует, а сдерживает. Он пытается не допустить предоставление Западом Украине более высокотехнологического оружия", — уверен бывший посол США в России Майкл Макфол. То есть, по сути, безопасности Запада ничего не угрожает в том случае, если он не будет угрожать безопасности России.

Да, некоторые в Европе предлагают всё равно жёстко ответить. "Насколько нам известно, Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не атаковать НАТО. Это означает, что НАТО должно отреагировать конвенциональным образом… Но ответ должен быть разрушительным. И я полагаю, что этот чёткий сигнал НАТО сейчас посылает России", — комментирует министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

30 сентября где-то в промежутке между 16:00 (окончанием речи Путина) и 19:00 (речью генсека НАТО Столтенберга) кому-то казалось, что Альянс ответит на российские угрозы вступлением Украины в НАТО. За этот период Зеленский на столике посреди улицы успел подписать "заявку об ускоренном вступлении", а затем в СМИ стала распространяться информация о судьбоносном выступлении Столтенберга в 19:00.

Однако если оно и стало судьбоносным, то для Зеленского — в виде холодного душа, вылитого за шиворот украинскому лидеру. Столтенберг дал понять, что никакой "ускоренной процедуры" не будет до того момента, пока на это не будет "согласия всех 30 стран – членов альянса". А этого согласия не предвидится. Причём помимо очевидных противников в лице суверенных Венгрии и Турции против включения Украины (оккупирующей, напомним, часть территории новых регионов Российской Федерации) сам Устав НАТО, запрещающий принимать в его состав страны с неурегулированными территориальными спорами. Ряд экспертов написали, что такой "холодный душ" стал следствием того, что Владимир Зеленский совершил пиар-ход с бумажкой без согласия натовского руководства (ну или всего натовского руководства). А такую самодеятельность обнаглевшего от безнаказанности вассала альянс терпеть не стал.

Это экология!

Тем не менее один жёсткий ответ Запад России всё-таки дал. Буквально через несколько дней после того, как Владимир Путин объявил о проведении референдумов, были взорваны три из четырёх труб "Северного потока", большинство версий обвиняет в этой диверсии США.

Практически с самого теракта на "Северном потоке" западные СМИ освещали его в основном не через призму поиска виновного, а через призму экологических причитаний. "Утечка газа с "Северного потока" может стать новой катастрофой для климата", — жалуется Bloomberg, напоминая, что выброс этого газа будет эквивалентен трети годового выброса "парникового газа" всей Дании. "По данным ООН, прорыв газа с "Северного потока" может стать самым большим выбросом метана в истории", — вторит агентство Reuters.

Это и неудивительно, ведь любые сущностные обсуждения теракта на СП-2 (а все уже согласны с тем, что это теракт) будут не в пользу Запада. Российская сторона и на уровне президента, и на уровне простых экспертов уверяет, что за терактами стоят "англосаксы", то есть Соединённые Штаты. Американцы, конечно, говорят, что ни при чём. "Скажу ясно: США категорически отрицают любое участие в этом инциденте (не "теракте" или "преступлении", а именно инциденте. — Прим. Ред.), и мы отрицаем любые предположения обратного", — возражает заместитель посла США в ООН Ричард Миллс. По его словам, Россия использует Совет Безопасности как платформу для распространения теорий заговора и дезинформации.

Однако позиция Москвы основывалась на принципе "кому выгодно". И так уж получалось, что взрывы на "Северном потоке – 2" выгодны американцам — с точки зрения перспектив поставок американского газа в Европу, стремления ослабить Германию, лишить Россию притока денег за газ (эмбарго на российский газ-то ввести не удалось), а также ослабить экономическую зависимость Европы от РФ.

Да, американцы пытались соорудить хоть какую-то конструкцию о выгоде взрывов для России. По их мнению, Москве, стремящейся обеспечить Европе холодную и тёмную зиму, нужно было остановить прокачку своего газа в Европу — причём остановить так, чтобы "Газпрому" не выставили колоссальные штрафы за невыполнение контрактных обязательств.

— Этот акт саботажа сигнализирует о точке невозврата. Экономический ущерб, нанесённый этими атаками, приведёт Европу к рецессии столь же глубокой, как рецессия 2009 года, — уверяет американский политолог Ариэль Коэн. — Этой зимой Европа обречена столкнуться с самым серьёзным энергетическим кризисом со времён арабского нефтяного эмбарго 1974-го или даже ещё серьёзнее.

Однако эти аргументы выглядят крайне слабо — особенно на фоне желания Москвы открыть СП-2, а также возможностей остановить экспорт газа в ЕС при помощи вполне легальных процедур, например ремонта трубы или выхода из строя турбин, которые не могут отремонтировать европейцы. Точно так же слабо выглядят аргументы Fox News, основанные на тезисах "Путин злой", "у него есть возможности взорвать "Северный поток" и "труба ему всё равно была не нужна".

Теперь все ждут итогов расследования, а также понимания того, кто это расследование проводить будет. Очевидно, что в списке должны быть лишь Россия (поставщик газа), Германия (потребитель газа), а также Дания и Швеция, в водах которых и были подрывы. И, как верно отметил посол РФ в ООН Василий Небензя, отказ Запада от участия России в процедуре расследования однозначно сделает его будущие выводы сомнительными.

Сможет ли Европа расследовать взрыв на трубопроводе или её заставят принять версию США? 0 Германия и Франция не готовы принять версию США ЕС заставят принять версию США Берлин и Париж оккупированы Америкой Свой вариант в комментарии

Авторы Геворг Мирзаян