Для чего Польша заявляет о вводе войск НАТО на Украину и к чему готовится Какой цели добивается Варшава, заявляя об участии НАТО в украинском конфликте. 29 сентября, 21:40 Обложка © Getty Images / Artur Widak / Anadolu Agency

После проведения референдумов на освобождённой территории Незалежной Конгресс США утвердил выделение 288,6 млн долларов на иностранное военное финансирование Польши. Ранее о нём объявлял госсекретарь Блинкен, объясняя, что оно предназначено для "укрепления потенциала Польши по сдерживанию и защите от возросшей угрозы со стороны России". Деньги пойдут на переоснащение противотанковой обороны и лёгких бронированных машин, полагают эксперты. Видимо, готовясь к очередным провокациям, ликующее после подрывов "Северного потока" правительство Варшавы решило в очередной раз погрозить Москве. Сегодня глава МИД Польши Збигнев Рау допустил участие сил НАТО в конфликте на Украине в случае применения ядерного оружия. Он также отметил, что в случае применения ЯО Северный альянс даст неядерный ответ на территории Украины. Подобное заявление можно считать продолжением давления на Россию со стороны Запада и детализацией намерений Северного альянса.

— Если бы дошло до применения атомного оружия, то одновременно однозначно произошло бы нарушение консенсуса членов Совета безопасности. Я говорю о постоянных членах Совета безопасности. А все эти страны являются обладателями ядерного оружия, — сказал Рау в интервью радиостанции RMF FM.

Оговорка Рау звучит двусмысленно: "Если на Украине применят ядерное оружие". Понятно, что заведомые обвинения посвящены России. Но мы уже обвинены в подрыве собственного газопровода, поэтому можно не исключать ядерную провокацию со стороны Запада в Незалежной, а затем — сфабрикованные обвинения против Российской армии.

— НАТО сейчас терпит гибридное поражение на Украине, поэтому им надо ввести туда свой контингент. Это будет означать демонстративное участие Северного альянса, когда войска НАТО войдут и вступят в военное соприкосновение с Армией России. Объяснив это обеспечением безопасности Киева, они могут занять западные регионы Украины, возможно, выйдут на границу признанных нами республик и областей, что провели референдумы. Ну а через какое-то время вступят в военные действия и против России. Затем начнётся новый этап ограниченных войн. Этими действиями может завершиться первый этап (период гибридных войн) начального периода войны, — комментирует заявление польского политика военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

Контекст новостей и становление восточноевропейских стран на военные рельсы дополняют ежедневные события: всё говорит о том, что ведётся планомерная подготовка по втягиванию ЕС в украинский конфликт. Так, Минобороны Польши объявило набор в армию по всей стране. Для подачи заявления на поступление потребуется документ, удостоверяющий личность, подтверждение образования. Заработная плата во время обучения составляет 4560 злотых (53,6 тысячи рублей).

Проект "Тренируйся с армией" будет проходить по субботам, чтобы научить поляков обороне и "укрепить чувство безопасности". Участникам предстоит освоить в том числе азы обращения с оружием, стрельбы и рукопашного боя.

А российским военкорам читатели отправляют фотографии с эшелонами БМП в Европе, которые движутся в направлении Калининграда. Очевидно, для подготовки к штурму.







— Формально заявление главы польского МИД выглядит как детализация ультиматума США, что в случае применения тактического ядерного оружия на Украине НАТО даст конвенционный ответ. Насколько могу судить, это является продолжением психологического давления на Москву. Его цель — заставить Россию отказаться от освобождения других оккупированных районов Украины. Однако это не помешает продолжению спецоперации и освобождению территорий, которые контролируются марионеточным правительством Киева, — полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Фото © Getty Images / Omar Marques Когда НАТО собирается ввести войска на Украину? 0 В течение месяца Зимой Весной

Авторы Елена Стафеева