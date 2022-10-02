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3 ядерных предсказания: Почему пророки обещают Киеву удар американскими ракетами

Сейчас это кажется невероятным, но некоторые предсказатели уверены — США действительно будут бомбить Украину

1 октября, 21:40
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Пророчество монаха Зосимы

В 2002 году в возрасте 57 лет в селе Никольском под Донецком почил известный духовный наставник нескольких храмов старец Зосима Сокур. Он предсказывал отпадение от Русской православной церкви Украинской автокефалии. Предрекал многим украинским священникам венец мученичества и советовал "не зарекаться от тюрьмы". Он предсказывал "русскому медведю" скорое пробуждение, возвеличивание "духа русского" и крах "масонской Европы".

Благодаря иеромонаху Феофану, в миру Георгию Кратирову, стало известно, что старец Зосима предсказывал, что в Киеве "видимым образом" начнут скакать и бегать по центру города бесы, как начнётся оттуда да прокатится по всей Русской земле "колотня" и как американские снаряды и ракеты полетят сначала на Восточную Украину и будут падать на Донецк, а потом американцы начнут бомбить и сам Киев.

"Только потом, — говорил старец, — придёт время и такие же американские ракеты полетят уже по самому Киеву". Можно предположить, что в скором времени отношения между союзничками — Украиной и НАТО — настолько расстроятся, что американцы предпочтут стереть Киев с лица земли. Иеромонах Феофан даже высказал осторожное предположение, что, возможно, России ещё придётся защищать Украину от её бывших "полюбовников".

Монах Зосима. Фото © Livejournal / arctus

Монах Зосима. Фото © Livejournal / arctus

Но впадать в уныние русским точно не надо — по Зосиме, война окончится единением всех русских земель: Украина, Белоруссия и Россия снова будут вместе. Уже исполнилось пророчество старца о Свято-Никольской обители, которую батюшка сам основал.

Он предрекал, что большая часть строений будет разрушена, монахи будут служить по подвалам, а престарелых монашек из богадельни еле успеют вывезти перед обстрелами. Так оно и случилось. Монастырь сейчас разрушен на 70%, так же, как и село Никольское. Службы сейчас идут только в нижнем приделе Успенского собора, а богадельню еле успели вывезти до массированных обстрелов украинских боевиков.

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Ядерный кирдык от американского провидца

Это предсказание уже широко разошлось по территории Украины. Ведь его высказал член церкви "Собор Христа" Филипп Барнет в городе Киеве. Во сне пастор увидел себя в автобусе где-то под Черкассами, он смотрел на гору, очень похожую на ракету, которая должна была взорваться. Он удивлённо спросил сидевшую рядом украинку, что это за гора, и в ответ услышал, что это гора Азов-Мена. На востоке он увидел ещё одну гору, а потом ещё и ещё... Ему были "исчислены" некоторые области бывшей УССР, которым будет "положен конец".

Тогда Барнет понял, что это не горы, а ракеты с ядерными боеголовками, которые упадут на земли Украины полукругом. Он также утверждал, что Россия, Белоруссия и Украина будут "воевать с Израилем", а слово "Азов-Мена" означает, что "Днепр понадобится русским, чтобы по-быстрому сплавлять по нему оружие", а потому будет разрушен восток Украины от Азова до Белоруссии, включая и регионы бывшей БССР.

Пророчество Филиппа Барнета о Большой ракетной войне. Фото © YouTube / Церковь первенцев

Пророчество Филиппа Барнета о Большой ракетной войне. Фото © YouTube / Церковь первенцев

Якобы Бог указал пастору, что на страну упадут восемь ядерных бомб: на Киев, на север Полтавщины, на север Донецкой области, на юг Запорожья, на Харьков, на Луганск, на Херсон и на Одессу. Этим будут полностью разрушены 12 регионов Украины. Ну и, разумеется, Бог "утешил" пастора тем, что-де Россия в ядерной войне тоже пострадает, но уцелеют те люди, которые будут находиться "в её центре", видимо, где-то за Уральскими горами.

Одновременно пастору дали знать и о том, что США тоже придётся несладко: с лица земли будут сметены ядерными ударами столица Америки Вашингтон, весь округ Колумбия, Балтимор, Нью-Йорк, Кливленд, Детройт, Бостон, Чикаго и Сан-Франциско. Справедливости ради стоит сказать, что, обнародовав свои предсказания, пастор призвал "раскаяться" не россиян и даже не украинцев, а граждан США. Однако выяснить, что это за информация — очередной вброс харизмата или реклама баптистской церкви — предстоит лишь потомкам.

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Третье предсказание старца

О полном уничтожении Украины руками Америки практически пророчествует и американец Скотт Риттер. Впрочем, он базирует свои прогнозы не на видениях, а на военной аналитике, и предупреждает мир, что попытка США взять Россию измором не осуществится. Россия — слишком большая страна с огромными ресурсами. Эксперт предупреждает, что США своим участием в конфликте могут подтолкнуть мир к глобальной войне, указывает, что уже сейчас, через полгода военных действий, Украина практически страна-банкрот.

Штаты уже выплачивают зарплату украинским военным, буквально содержат Незалежную на своём балансе и действительно готовы воевать с Россией "до последнего украинца". Аналитик предсказывает, что Зеленский со всем своим правительством погибнет. "Он погибнет! Украинское правительство погибнет, Украина будет уничтожена", — твердит американец. Возможно ли, что в этом случае речь может пойти о масштабной провокации с применением ядерного оружия? Сценарий очень правдоподобный. США наносят удар по Киеву, а потом делают вид, что это напала злая Россия. Точно так же, как они сейчас пытаются свалить на нас вину за подрыв наших же газопроводов на дне Балтики. Ну да поживём — увидим.

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Фото © Shutterstock

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Предсказания сбываются: 5 пророчеств о начале третьей мировой войны

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Авторы
Майя Новик
Майя Новик

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