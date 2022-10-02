3 ядерных предсказания: Почему пророки обещают Киеву удар американскими ракетами Сейчас это кажется невероятным, но некоторые предсказатели уверены — США действительно будут бомбить Украину 1 октября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Пророчество монаха Зосимы

В 2002 году в возрасте 57 лет в селе Никольском под Донецком почил известный духовный наставник нескольких храмов старец Зосима Сокур. Он предсказывал отпадение от Русской православной церкви Украинской автокефалии. Предрекал многим украинским священникам венец мученичества и советовал "не зарекаться от тюрьмы". Он предсказывал "русскому медведю" скорое пробуждение, возвеличивание "духа русского" и крах "масонской Европы".

Благодаря иеромонаху Феофану, в миру Георгию Кратирову, стало известно, что старец Зосима предсказывал, что в Киеве "видимым образом" начнут скакать и бегать по центру города бесы, как начнётся оттуда да прокатится по всей Русской земле "колотня" и как американские снаряды и ракеты полетят сначала на Восточную Украину и будут падать на Донецк, а потом американцы начнут бомбить и сам Киев.

"Только потом, — говорил старец, — придёт время и такие же американские ракеты полетят уже по самому Киеву". Можно предположить, что в скором времени отношения между союзничками — Украиной и НАТО — настолько расстроятся, что американцы предпочтут стереть Киев с лица земли. Иеромонах Феофан даже высказал осторожное предположение, что, возможно, России ещё придётся защищать Украину от её бывших "полюбовников".

Монах Зосима. Фото © Livejournal / arctus

Но впадать в уныние русским точно не надо — по Зосиме, война окончится единением всех русских земель: Украина, Белоруссия и Россия снова будут вместе. Уже исполнилось пророчество старца о Свято-Никольской обители, которую батюшка сам основал.

Он предрекал, что большая часть строений будет разрушена, монахи будут служить по подвалам, а престарелых монашек из богадельни еле успеют вывезти перед обстрелами. Так оно и случилось. Монастырь сейчас разрушен на 70%, так же, как и село Никольское. Службы сейчас идут только в нижнем приделе Успенского собора, а богадельню еле успели вывезти до массированных обстрелов украинских боевиков.

Ядерный кирдык от американского провидца

Это предсказание уже широко разошлось по территории Украины. Ведь его высказал член церкви "Собор Христа" Филипп Барнет в городе Киеве. Во сне пастор увидел себя в автобусе где-то под Черкассами, он смотрел на гору, очень похожую на ракету, которая должна была взорваться. Он удивлённо спросил сидевшую рядом украинку, что это за гора, и в ответ услышал, что это гора Азов-Мена. На востоке он увидел ещё одну гору, а потом ещё и ещё... Ему были "исчислены" некоторые области бывшей УССР, которым будет "положен конец".

Тогда Барнет понял, что это не горы, а ракеты с ядерными боеголовками, которые упадут на земли Украины полукругом. Он также утверждал, что Россия, Белоруссия и Украина будут "воевать с Израилем", а слово "Азов-Мена" означает, что "Днепр понадобится русским, чтобы по-быстрому сплавлять по нему оружие", а потому будет разрушен восток Украины от Азова до Белоруссии, включая и регионы бывшей БССР.

Пророчество Филиппа Барнета о Большой ракетной войне. Фото © YouTube / Церковь первенцев

Якобы Бог указал пастору, что на страну упадут восемь ядерных бомб: на Киев, на север Полтавщины, на север Донецкой области, на юг Запорожья, на Харьков, на Луганск, на Херсон и на Одессу. Этим будут полностью разрушены 12 регионов Украины. Ну и, разумеется, Бог "утешил" пастора тем, что-де Россия в ядерной войне тоже пострадает, но уцелеют те люди, которые будут находиться "в её центре", видимо, где-то за Уральскими горами.

Одновременно пастору дали знать и о том, что США тоже придётся несладко: с лица земли будут сметены ядерными ударами столица Америки Вашингтон, весь округ Колумбия, Балтимор, Нью-Йорк, Кливленд, Детройт, Бостон, Чикаго и Сан-Франциско. Справедливости ради стоит сказать, что, обнародовав свои предсказания, пастор призвал "раскаяться" не россиян и даже не украинцев, а граждан США. Однако выяснить, что это за информация — очередной вброс харизмата или реклама баптистской церкви — предстоит лишь потомкам.

Третье предсказание старца

О полном уничтожении Украины руками Америки практически пророчествует и американец Скотт Риттер. Впрочем, он базирует свои прогнозы не на видениях, а на военной аналитике, и предупреждает мир, что попытка США взять Россию измором не осуществится. Россия — слишком большая страна с огромными ресурсами. Эксперт предупреждает, что США своим участием в конфликте могут подтолкнуть мир к глобальной войне, указывает, что уже сейчас, через полгода военных действий, Украина практически страна-банкрот.

Штаты уже выплачивают зарплату украинским военным, буквально содержат Незалежную на своём балансе и действительно готовы воевать с Россией "до последнего украинца". Аналитик предсказывает, что Зеленский со всем своим правительством погибнет. "Он погибнет! Украинское правительство погибнет, Украина будет уничтожена", — твердит американец. Возможно ли, что в этом случае речь может пойти о масштабной провокации с применением ядерного оружия? Сценарий очень правдоподобный. США наносят удар по Киеву, а потом делают вид, что это напала злая Россия. Точно так же, как они сейчас пытаются свалить на нас вину за подрыв наших же газопроводов на дне Балтики. Ну да поживём — увидим.

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Авторы Майя Новик