Предсказания сбываются: 5 пророчеств о начале третьей мировой войны Большинство предсказаний предрекают победу России в мировых войнах, но есть и обратные пророчества. 24 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Третья мировая из-за предательства союзников

Самым обширным и подробным считают предсказание грузинского старца Георгия, который из-за гонений на родине перебрался на Афон. Он предсказал миру семь разрушительных войн. Первая из которых уже случилась — это нападение Грузии на Южную Осетию и боестолкновения с Россией. Второй войной была война в Сирии. СВО на Украине — это третья война.

По отцу Георгию, третья мировая начнётся только после войны Турции и России, которая продлится недолго и во время которой русские войдут в Константинополь. Победе поспособствует новейшее оружие, которое Россия применит в Турции. Вторая фаза войны возникнет благодаря конфликту в Сербии, где русские войска будут противостоять НАТО. В этот момент случится предательство Китая, чьё руководство тайно договорится с НАТО и отзовёт свои войска в обмен на невмешательство Запада при захвате Китаем Сибири.

Одновременно с этим объединённые силы Европы двинутся к Константинополю через Грецию. Население Греции ждут многие беды: европейцы будут вести себя как средневековые ландскнехты — они будут грабить, насиловать и убивать православных. Но на армии Китая и НАТО с неба обрушится огонь, и они будут рассеяны. С ними в погибель пойдёт и антихрист. Россия возликует, но миру останется жить перед концом света совсем недолго.

До этих страшных событий будут ещё войны: США с Израилем выступят против Ирана, на сторону которого встанет Москва. Американские базы в Закавказье будут ликвидированы. Возможны конфликты России с Финляндией и Швецией, но наказание этих стран будет скорее экономическим, чем военным.

А вот страны Восточной Европы, ориентированные на Запад, вскоре развернутся к России лицом. Это будут Польша, Чехия, Словакия, Молдова и Румыния. Они откажутся от отношений с Западом и вступят в союз с Россией. Старец Георгий утверждал, что после всех военных конфликтов в США останется только 10% населения.

Особая роль Ближнего Востока

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Святой старец Паисий, живший на Афоне в XX веке, уточнял, что после войны с Турцией главной ареной военных действий станет Ближний Восток. Он говорил о том, что китайцы перейдут реку Евфрат с двухсотмиллионной армией и подойдут вплотную к Иерусалиму. Одновременно с этим русские будут биться с натовцами на территории Турции.

Святой Косма Этолос (Этолийский) ещё в XVIII веке предсказал, что третья мировая будет очень короткой и страшной и начнётся она с Долмации. Ныне эти земли принадлежат Сербии.

Старец Матфей Вресфенский, почивший в 1950 году, пророчествовал, что новая мировая начнётся, едва Россия восстановит свою мощь. Против неё обратятся все силы тьмы. Начало же ей будет положено в Югославии. Война будет кровавой и унесёт треть населения земного шара. А победителем в ней станет Россия — она установит прочный мир и не будет завоёвывать территории противников.

Означает ли всё это, что мы стоим на пороге ядерного конфликта? Возможно. Однако Святой Косма в пророчествах упоминал, что окончание войны "совпадёт с двумя пасхалиями", то есть в этот год две Пасхи — католическая и православная — совпадут. Скорее всего, это могут быть следующие годы: 2045-й, 2048-й, 2052-й, 2055-й и 2058 год.

Две ядерных войны одна за другой

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Вот как описывает ядерную войну пророчество Кутлумушской рукописи, найденной в православном монастыре на горе Афон. В ней уже описаны и Первая мировая война, и Вторая. Грядущие события начнутся с того, что Англия потеряет все свои колонии и "умалится" до собственных размеров. Напомню, что сейчас она ещё владеет Фолклендами.

Далее следует война православных с агарянами (турками) и "взаимное трёхдневное истребление" — видимо, горячая фаза ядерной войны. В войне с турками по пророчеству следует победа православных, после чего короткий период повсеместного замешательства и отчаяния по всей земле. Затем возникнет новый союз стран против России и начнётся новая война — "трёхдневное взаимоистребление". Видимо, это будет вторая фаза ядерной войны.

После чего случится ряд событий, который можно будет объяснить только вмешательством Бога. Война прекратится, а католики обратятся в православие. Ортодоксальная вера распространится не только на Западе, но и на Востоке. Страдания людей окончатся на "пятьдесят пятый год". Рукопись также говорит и о низложении папы римского и о появлении всеобщего европейского патриарха. Однако тут неясно — будет ли это действительно предстоятель Православной церкви или же ставленник антихриста.

Схватка России и США

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Другие старцы предсказывают иное развитие событий. Например, есть версия, что ядерная война будет не между Россией и Западом, а между Россией и Китаем — китайцы вторгнутся на наши территории и дойдут до Урала прежде, чем российское руководство рискнёт применить ядерное оружие. Китайцы отступят, а России придётся "восстанавливать земли Сибири".

Американский протестантский пастор Бринкли в конце XX века был уверен, что ожидает Россию, то ожидает и весь мир. Он говорил о грядущей ядерной войне и указывал, что на Украину в результате неё упадёт восемь бомб. На Киев, на Харьков, на Днепропетровск, на Одессу, на Херсон, на Донецк, Луганск и Запорожье. Причём ракеты на Днепропетровск и Луганск будут сбиты и упадут севернее городов. Одновременно с этим пастор упоминал, что Киев больше не будет столицей Украины, её столицей станет Львов. Сейчас уже становится очевидно, что бомбы прилетят с Запада.

Пастор предсказал разгром США и даже назвал все города, на которые придутся ядерные удары, — это Вашингтон, Балтимор, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Кливленд, Детройт, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Правда, священник искренне считал, что всё это произойдёт в 2014 году. Сейчас, когда Бостон и Детройт стали городами-призраками, очевидно, что с пророчеством что-то не так. Сам Бринкли считал, что он говорит с самим Богом, но, с кем именно он разговаривал, на самом деле неизвестно.

Австрийский провидец Готфрид фон Верденберг в 1994 году предсказал, что перед третьей мировой войной к Земле приблизится "звезда". Её появление вызовет огненный метеоритный дождь, и планету захлестнут пожары. Провидец уточнял, что это произойдёт "прекрасным летним днём", на небе Австрии не будет ни облачка. В десять часов утра солнце померкнет, землю покроет туман, небо станет чёрным, но звёзд видно не будет. Затем на землю с запада и с севера прольётся огненный дождь. Он будет бесшумным, но через каждые 50–100 метров на землю будут падать метеориты, что вызовет пожары.

Ещё до начала ядерной войны США ввяжутся в войну с саудитами и даже займут их месторождения нефти, но вскоре будут отброшены. Нью-Йорк будет уничтожен террористами — ядерная ракета будет пущена с корабля, но пригороды уцелеют. Однако это ещё не ядерная война. До неё будет ещё разрушительная война в Африке, где Север будет сражаться с Югом, и уцелеют только западные государства. В Европе к власти придут левые радикалы; гражданская война вспыхнет в Англии, Франции, Германии. Стабильными останутся Чехия и Словакия. Прямо перед началом ядерного конфликта США выведут свой контингент из Европы.

Впервые ядерное оружие будет применено над Адриатикой. Это вызовет многочисленные цунами. Ещё одним театром ядерной войны станет Северное море — под удары ракет попадут сопредельные страны. Британия, Бельгия, Голландия, Германия и Дания пострадают от цунами высотой в 90 метров. Чехия будет уничтожена, а на месте Праги будет лишь расплавленная порода.

Разумеется, западные провидцы считают виновницей бед Россию и пророчат ей проигрыш и разорение. Верить им не стоит, так как мы доподлинно не знаем, кто посылает видения католикам, протестантами и атеистам. Православные старцы говорят об обратном. Например, схиархимандрит Зосима Сокур, почивший в 2002 году в Донецкой области и прославившийся своими деяниями, предсказывал, что "колотня" начнётся с Киева и прокатится по всей земле русской. Но Россия "устоит" и будет в стране благодать большая, и силы ада не одолеют Русской православной церкви. По его пророчеству, Россия стряхнёт с себя предательскую элиту и обретёт царя, с которым преодолеет все испытания.

Фото © Shutterstock Почему не все предсказания сбываются? 0 Потому что люди сами меняют свою историю Предсказания — не слепок с будущего, скорее ряд тенденций Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик