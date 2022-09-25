7 привычек, возникших при Ельцине, от которых трудно избавиться Если некоторые политики называют годы правления первого президента России "святыми", то другие вспоминают о них с ужасом. Это было время, когда целой стране пришлось взглянуть на мир по-новому. 24 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Проверять спиртное

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

В 1990-е годы Россию захлестнул такой вал палёной водки, столько человек каждый год гибли от неё, что все граждане бывшего СССР не доверяли даже самым проверенным продавцам и самым известным брендам. И правильно делали. Ведь подделку разливали почти в каждом городе.

Покупая алкоголь, люди старались собственными методами определить, настоящая ли водка в бутылке. Они тёрли донышко о ладонь, надеясь, что на бутылке осталась чернота от конвейерной ленты на ликёро-водочном заводе. Хитро закручивали жидкость внутри бутылки то по часовой, то против часовой стрелки и смотрели на образовавшуюся внутри воронку — якобы количество пузырьков должно было поведать о том, настоящая водка в бутылке или нет. Считали количество полосок клея с обратной стороны этикетки и придирчиво осматривали пробку. А позже, уже открыв бутылку, — придирчиво нюхали и часто сначала не пили её всю, а снимали "пробу" задолго до посиделок: как бы чего не вышло.

Привычка оглядываться

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Наступившее время быстро привило бывшим гражданам СССР новые привычки. Они перестали гулять по вечерам, чтобы не нарваться на наркомана или грабителя, а многие навсегда сохранили привычку оглядываться в подворотнях и в безлюдных местах. В Москве такого было меньше, но в провинции улицы после шести вечера пустели, а женщины старались лишний раз не показывать золотые цепочки и серёжки. Наркоманы просто заходили за ними в подъезд и вырывали золото из ушей и срывали его с пальцев. Окна в квартирах на нижних этажах занавешивали плотными шторами. Нередки были случаи, когда в них стреляли.

Именно в это время пьющие люди, которые в СССР могли спокойно проводить время с компанией в парках на скамеечках или даже прямо во дворах, изменили этой привычке. Выпивать стали дома, иначе был высок шанс быть убитым гопотой по дороге домой.

Даже бизнесом заниматься было опасно. Крышевавшие предпринимателей бандиты охотно брали свой процент "за охрану" и даже помогали решать "проблемы", устраняя конкурентов. Но они же могли в один прекрасный момент устранить и самого владельца бизнеса, а дело присвоить себе. Это называлось "выращивать кабанчика".

Привычка к азартным играм

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Сейчас об этом вспоминают с удивлением, но все 1990-е годы в стране в каждом городе было открыто сразу несколько казино, где россияне могли в рекордное время оставить всю свою зарплату. Работа в казино считалась престижной, но могла быть и опасной — распоясавшиеся мелкие бандиты могли выплеснуть своё раздражение на охрану и крупье.

В казино ходили, впрочем, наиболее "продвинутые" граждане. Люди попроще могли спустить деньги на любом перекрестке — у магазинов, у рынков были установлены красочные игровые автоматы. Они призывно сверкали огнями и пиликали незатейливые мелодии, привлекая внимание особо наивных простаков. Граждане, словно зомби, подолгу замирали у них, глядя на мелькающие огоньки. Монетки исчезали внутри автоматов с необыкновенной скоростью, и работяги очухивались только тогда, когда карманы пустели. Психологи и психиатры с удивлением обнаруживали, что количество больных игроманией граждан растёт в геометрической прогрессии, но поделать ничего не могли, пока в нулевых не было изменено законодательство.

Клубничка вместо отношений

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В 1990-е годы в Россию пришёл самый настоящий содом. Купить кассету с порнографией можно было в любом ларьке, где продавали видеокассеты, а объявления, зазывающие в публичные дома, печатались едва ли не во всех городских газетах вплоть до 1999 года. Объявления о различных клубничках или "ягодках" бросались в глаза. Некоторые молодые люди так увлекались просмотром чужого разврата, что уже к тридцати годам лишались способности заниматься любовью в реальности — порноактрисы заменяли им и реальные отношения с противоположным полом, и семейную жизнь.

Привычка ярко одеваться

Кадр © "Жмурки". Режиссёр Алексей Балабанов, сценаристы Алексей Балабанов, Стас Мохначев / "Кинопоиск"

В девяностые годы бывшие советские граждане резко поменяли свой "имидж" — на смену чёрным, серым и тёмно-синим глухим одеждам пришли те самые яркие красные и малиновые пиджаки для мужчин и леопардовые платья и яркие лосины для женщин. Некоторые граждане, чтобы ещё больше выделиться, поверх пиджаков носили громадные — в ладонь величиной — золотые кресты, как у священников.

"Трудное детство, деревянные игрушки", — так оправдывали эти причуды близкие люди. Женщины-модницы сочетали мини-юбки с декольте и высокими каблуками и обвешивались бижутерией или драгоценностями. Теперь таким привычкам можно лишь удивляться.

Не доверять банкам

Кадр © "Жмурки" Режиссёр Алексей Балабанов, сценаристы Алексей Балабанов, Стас Мохначев / "Кинопоиск"

Бывшие советские граждане очень быстро привыкли к гиперинфляции, когда деньги в течение года обесценивались в три, в пять, в десять раз, а то и в сто раз! Особо умные брали кредиты, которые через несколько месяцев становились мизерными даже с учётом грабительских по нынешним меркам процентов. Другие не успевали получать зарплату — она обесценивалась в течение месяца. Частники старались брать предоплату — так они могли хоть что-то купить на заработанное.

Доходило до того, что месячной зарплаты провинциального почтальона хватало на две банки пива — ещё и добавлять приходилось, а мастера-краснодеревщики просили у ночных киосков милостыню. Именно оттуда, из девяностых, идёт привычка не копить деньги — ни наличку, ни на банковском счёте, а сразу тратить их — покупать мебель, бытовую технику, делать ремонт, вставлять пластиковые окна, потому что завтра может быть всё что угодно.

Почему 90-е годы оставили тягостный отпечаток у большинства людей? 0 Жить было труднее Приходилось выживать Это было время грабежа страны и бандитских разборок

Авторы Майя Новик