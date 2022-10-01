6 привычек русских эмигрантов, которые европейцам никогда не понять Оглавление Русский мат Привычка давать отпор Чужого не надо, своё не отдадим! Привычка помнить историю Любовь к традициям Помнят о Родине В русских переселенцах иностранцев поражают умение постоять за себя и других, патриархальность, верность традициям и тоска по родине. 38541 38541 Обложка © Shutterstock / linkpusher

За границей русские люди по-прежнему остаются русскими, как говорится, со всеми вытекающими. Часто о своих "русских" корнях вспоминают даже те, кто на самом деле "седьмая вода на киселе" — армяне, евреи, немцы. Если в тебе есть хоть капля русской крови или даже если в тебе есть хоть сотая часть русской культуры — это обязательно скажется в критической ситуации.

Русский мат

Ни в коем случае не призываем к грубой ругани. Материться — это плохо. Нет, не так — это очень, очень плохо. Но за границей русский мат иногда выручает из самых страшных ситуаций. Например, в 2020 году русская модель Анна Лесун подверглась нападению грабителя в парке Нью-Йорка. Мужчина заявил, что если девушка не вытряхнет содержимое сумочки, то он убьёт её собачку. Девушка не растерялась — она атаковала грабителя, толкнула его и стала ругаться матом. Услышав русскую ругань, преступник развернулся и убежал.

Спасал мат русских женщин и в случаях встреч с неграми, когда те надеялись, что белые девушки, испугавшись, будут просить у них прощения за то, чего не делали, за рабство у англосаксов, и лизать им ботинки. "Да пошёл ты!.." — едва заслышав эти "сакральные" слова, мерзавцы менялись в лице и оставляли своих жертв в покое.

Конечно, дело не в самом мате, а в том, что его знают во всём западном мире. Ругательства прочно связаны в сознании людей других национальностей с русской мафией, которую так шикарно в нашу пользу разрекламировал Голливуд. Мат спасает русских не только в США, но и в Париже, где любимой забавой молодых арабов стало групповое изнасилование европеек прямо на улицах. С русскими девушками такое не проходит — они не только оказывают сопротивление, но и начинают ругаться матом. И ругательства оказываются едва ли не сильнее кулаков — суеверные мусульмане считают мат языком проклятий и ретируются.

Привычка давать отпор

Привычка давать отпор — в русском характере. И в опасной ситуации эта привычка просыпается даже в самых слабых. Однажды в одной из многочисленных закусочных США чернокожий молодой человек решил пролезть без очереди перед русской дамочкой. Женщина осадила его, указав, что сейчас её очередь. Разумеется, мужчина взвился: "Я должен вас пропускать, потому что я чёрный?" Он был выше женщины на голову и грозно навис над ней. Но та не растерялась: "Ты должен меня пропустить, потому что я — русская!" Негр сдулся и вышел. Женщина позже вспоминала, что сама не могла понять, откуда в ней столько смелости. Вся закусочная смотрела на неё с восхищением.

Когда в Германии стали бесчинствовать эмигранты с Ближнего Востока и Северной Африки, русская диаспора, состоящая из "русских немцев", стала единственной, кто дал отпор воинственным пришельцам. Это произошло в городе Брухзале. Мигранты здесь настолько обнаглели, что женщины в машинах были вынуждены запирать двери на перекрёстках, чтобы на них никто не напал. Кульминацией разгула преступности стало издевательство мигрантов над 13-летней девочкой Лизой. И тогда русские, или "русаки", как их называют в Германии, сказали: "Хватит!" К общежитию, где жили выходцы из Марокко, подъехало 120 машин, в каждой из которых сидело по три-четыре человека. Они без труда сломили сопротивление марокканцев, отобрали у них пистолеты и избили их битами и табуретками, которые выдернули из-под них же. В Европе "русаки" стали первыми и единственными, кто поставил мигрантов на место.

Даже русские школьники в Европе всегда готовы дать отпор одноклассникам. Немецкие мальчики с ними не связываются и прибегают к их защите в конфликтных ситуациях. Если у тебя в классе есть русский мальчик, лучше дружить с ним — этот стереотип выработался уже в XXI веке.

Чужого не надо, своё не отдадим!

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Сам факт того, что кто-то покушается на твою собственность, повергает русского человека в ярость. Летом 2017 года вся Франция обсуждала случай, когда на улочках Парижа двое грабителей на скутере покусились на сумку российского дипломата, который ехал в машине с дипномерами с женщиной-охранником за рулём. Парочка преступников действовала по обычной схеме: они догнали машину на перекрёстке, разбили стекло, схватили сумку и решили, что сейчас без проблем уедут. И уехали бы. Но только не от русских!

Началась погоня в стиле фильма "Такси", и скутеристам так и не удалось стряхнуть с хвоста русскую машину. Тогда они решили спрятаться в 93-м районе Парижа, куда даже полиция боится заезжать. Однако и это не помогло. Дипломат и его спутница были в такой ярости, что даже не обратили внимания на окружившую их толпу из сорока громил. Они вышли из машины, матерясь, накостыляли грабителям по шее и отобрали сумку. Никто из присутствующих не посмел вступить с ними в перепалку. Более того, кто-то из бандитов вызвал полицию, мол, ратуйте люди добрые, нас русские убивают! Над мигрантами ржал весь Париж, а потом и вся Франция. Больше всего впечатлила бандитов женщина-телохранитель, которая дралась с ещё большей яростью, чем её подопечный. После произошедшего некоторые французы даже предлагали обратиться к Путину, чтобы тот помог навести порядок в пригородах столицы Франции.

Привычка помнить историю

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О том, что у русских совершенно иное отношение к истории своей страны и всего мира, говорят сами европейцы. Они считают, что "русаки" отличаются от европейца особой "памятливостью". И, если Запад уже забыл недавние войны и горе людей, причиной которых он стал, "русаки" помнят всё. Они не злопамятные — просто злые, и память у них хорошая. Поэтому, видя перед собой какого-нибудь Гюнтера, они сразу вспоминают всю историю отношений России с Германией, а, общаясь с Пьером, сразу вспоминают, что Франция была завоёвана Гитлером за три месяца, а потом отыгралась на собственных женщинах, спавших с немцами. Что Польша всегда была "гиеной" Европы, а венгры и румыны без жалости убивали русских пленных. И что все эти прекрасные люди считают русских варварами.

Любовь к традициям

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Патриархальность и верность традициям — основа многих русских семей за рубежом. Русские эмигранты стараются придерживаться старых добрых гетеросексуальных отношений и не позволяют развращать своих детей. "Уроки секс-просвета" становятся камнем преткновения и способны вернуть эмигрантов на родину. Русские стараются не пускать "просвещённых европейцев" внутрь своей семьи, где есть папа, мама и даже бабушки, а не родители под номерами. Как долго это может длиться в современных условиях — неясно. Но факт остаётся фактом.

Американцы жалуются, что русские эмигранты не только стараются жить "внутри своей общины", но и, приглашая к себе в гости, предпочитают веселиться так, как принято в России, "игнорируя" желания гостей. "В лучшем случае русские просто позволяют нам присутствовать на своих праздниках, где они веселятся по-своему и требуют, чтобы мы полностью подчинялись их чуждым для нас обычаям. Они чуть ли не подчёркивают, как мы им "безразличны". Огромное удивление американцев вызвал тот факт, что праздники устраивались и для детей тоже — отдельно от детей русские почти не развлекаются.

Более того, куда бы ни заносила жизнь русских эмигрантов, везде они тут же начинают организовывать кружки русской литературы и театры, достают из карманов и солдатских котомок томики Пушкина и Блока. А первые же заработанные деньги тратят на создание выставок русского искусства, издание русских книг и создание спектаклей.

Помнят о Родине

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Выходцы из России всегда помнят о своей стране. Ностальгия — чисто русское свойство. Впрочем, оно чуждо некоторым "идейным" эмигрантам, которые уехали на Запад за джинсами и салями. Тут речь не о них. Тоска по России может проснуться в детях и даже во внуках русских эмигрантов. Например, внучка князя Владимира Вяземского Анна Вяземски родилась в Европе в 1947 году, детство провела в Женеве и в Южной Америке. На Западе Анну знают как одну из жён франко-швейцарского режиссёра Жана-Люка Годара, который снял её в фильмах "Китаянка" и "Уик-энд".

Официально Анна развелась с Годаром в 1979 году. А в 1990-х годах у неё проснулся самый живой интерес к истории собственной семьи и к России. И это несмотря на то, что её родители были людьми скрытными и почти ничего ей не рассказывали о России. Чтобы открыть свою родину заново, Анна Вяземски совершила поездку по России и написала книгу "Горстка людей", основанную на событиях, произошедших с её семьёй.

Ещё сильнее тянет в Россию тех, кто решился на эмиграцию недавно. До 2022 года в Россию возвращалась половина уехавших на ПМЖ. Причём часто это были образованные люди, свободно владеющие языками. Их не удерживали за границей ни пляжи в десяти минутах ходьбы от квартиры, ни пальмы, ни солнце, ни фрукты. Многие говорили о том, что вне России они не уверены в завтрашнем дне и тоскуют "по людям, по пейзажам и даже по запахам". Возвращаются в Россию из США, из Израиля, из Европы. В этом году поток возвращенцев значительно вырос. Ведь даже иностранцы теперь говорят, что Россия — единственная страна, чьё будущее в этом новом дивном мире выглядит определённым и внушает надежду.

Фото © Shutterstock Что такое ностальгия по России? 0 Привычка к образу жизни и окружающим людям Культура, традиции, родственники Просто память о прошлом

Авторы Майя Новик