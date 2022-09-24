11 семейных привычек из СССР, которые раздражают американцев и европейцев Оглавление Не отпускать ребёнка во взрослую жизнь Жить с родителями Отдавать детей бабушкам и дедушкам Привычка самим ухаживать за пожилыми родственниками Настоящее гостеприимство Держать в квартире животных Делать всё своими руками Наказывать детей Привычка к маленьким квартирам Гонять чаи Отношения внутри российской семьи часто вызывают у иностранцев недоумение и даже возмущение. 155337 155337 Кадр © "По семейным обстоятельствам". Режиссёр Алексей Коренев, сценарист Валентин Азерников / kino-teatr.ru

Не отпускать ребёнка во взрослую жизнь

На Западе ребёнок практически порывает со своей семьёй в момент совершеннолетия или в момент начала учёбы в колледже. Он становится самостоятельным. Родители ещё могут оплачивать учёбу, но бывает и так, что тинейджеру приходится крутиться самому.

В России родители стараются ещё долго держать детей под контролем из соображений, как бы дитя не пустилось во все тяжкие. А особо заботливые мамочки стараются повлиять на жизнь своих отпрысков вплоть до выбора спутника жизни. Возможно, привычка всё держать под контролем идёт из СССР, где женщинам всегда твердили, что главное в их жизни — это дети. Некоторые даже сознательно отказывали себе в замужестве, "лишь бы у ребёнка всё было хорошо!". Бывало, что подобная жертвенность и вредила. Но надо признать, что такие мамочки иногда выводили в жизнь даже самых отъявленных лоботрясов.

Жить с родителями

Кадр © "По семейным обстоятельствам". Режиссёр Алексей Коренев, сценарист Валентин Азерников / kino-teatr.ru

Привычка подолгу жить с родителями появилась именно в СССР, где с жильём были серьёзные проблемы. Съёмное жильё было редкостью, денег на кооперативную квартиру не было, а "получить" комнату или квартиру можно было лишь после нескольких лет работы на предприятии. Поэтому студентам, а позже — и молодым специалистам часто приходилось жить в одной квартире с родителями. При этом молодёжь успевала выйти замуж или жениться и обзаводилась одним или даже двумя детьми, прежде чем съезжала на свои собственные квадратные метры.

Но был в этом и плюс: внуки успевали узнать своих бабушек и дедушек, которые могли рассказывать им не только о себе, но и обо всём семейном древе. Так советский человек получал более-менее сносное воспитание и понимание своего места в мире.

Отдавать детей бабушкам и дедушкам

Кадр © "По семейным обстоятельствам". Режиссёр Алексей Коренев, сценарист Валентин Азерников / kino-teatr.ru

Поэтому, когда молодая семья наконец-то съезжала от родителей, привычка отдавать внуков на воспитание старшему поколению оставалась. Да и внуки часто требовали сами погостить у стариков, ведь те их обязательно баловали, рассказывали интересные истории и водили в кино и в парки на аттракционы. Семейное воспитание предполагало передачу традиций: дети впитывали историю семьи и знали всё о своих пращурах — героях Гражданской и Отечественной войн, о героях труда, строителях новых городов, сталеварах, шахтёрах и писателях. Бабушки учили внучек рукоделию, а дедушки учили внуков мастерить. Это освобождало время для карьеры отцам и матерям и укрепляло внутрисемейные связи: стариков не бросали.

Привычка самим ухаживать за пожилыми родственниками

Кадр © "По семейным обстоятельствам". Режиссёр Алексей Коренев, сценарист Валентин Азерников / kino-teatr.ru

То упорство, с которым в СССР и позже в России ухаживают за своими немощными стариками, вызывает у иностранцев недоумение. Зачем пачкать руки, если есть социальные службы? Проще нанять, а ещё лучше сдать деда или отца в богадельню. Но для русского человека сдать родителя в богадельню равно оставить его умирать на обочине дороги. И дело тут даже не в том, что дома для престарелых в России вызывают страх, а в том, что своих стариков в семьях любят и желают им долгой и счастливой старости в кругу родных.

Настоящее гостеприимство

Кадр © "Старый Новый год". Режиссёры: Наум Ардашников, Олег Ефремов. Сценарист Михаил Рощин / kino-teatr.ru

Хоть русская поговорка и утверждает, что незваный гость хуже татарина, но в любом случае пришедшего в гости человека накормят, напоят и даже найдут ему спальное место в том случае, если ему уж совсем некуда идти. Это повелось ещё с давних времён. А уж если гость — иностранец, то на стол выставят всё самое дорогое, что приберегали "на всякий случай". Но если с этим обычаем гость ещё как-то мог примириться, понимая, что "Восток — дело тонкое", то уж привычка советских граждан, а потом и россиян ходить в гости со своими вкусностями совсем сбивала их с толку. Зачем? Ведь в гостях и так накормят до отвала! "А потому что неприлично приходить в гости с пустыми руками!"

Держать в квартире животных

Кадр © "По семейным обстоятельствам". Режиссёр Алексей Коренев, сценарист Валентин Азерников / kino-teatr.ru

Привычка советских граждан содержать в крохотной городской квартире животных шокировала иностранцев. Их можно понять. В советское время самыми популярными породами собак были немецкие овчарки и... доги. Да, вот этих костистых огромных собак советские граждане содержали в двух- или трёхкомнатных квартирах. Бедных животных выгуливали всего два раза в день: утром и вечером.

Кормов не было, и варить таким "телятам" нужно было по кастрюльке супа каждый день. Действительно странный обычай, однако понять наших граждан можно. Они и сейчас умудряются содержать в крохотных квартирах то сенбернаров, то мейкунов. Не иначе — стремление к красивой жизни.

Делать всё своими руками

Кадр © "Старый Новый год". Режиссёры: Наум Ардашников, Олег Ефремов. Сценарист Михаил Рощин / kino-teatr.ru

Американцы до сих пор фыркают, что русские делают всё сами. "Это потому, что у них денег нет!" — считают они. Да нет же! Мы делаем так потому, что такая работа будет сделана более качественно, ведь человек будет делать её для себя. Поэтому российские мужчины до сих пор сами прибивают полки, перестилают полы и проводят воду в дом. В этом есть большой плюс: случись какое ЧП — они сами его устранят, ждать никого не будут. Точно так же и русские женщины делают по дому любую работу. Просто если раньше они читали рубрику "Советы хозяюшкам", то теперь они пользуются видеохостингами. И теперь они сами стелят тёплые полы, проводят проводку, а на день рождения просят подарить им дрель.

Наказывать детей

Кадр © "Королевство кривых зеркал". Режиссёр Александр Роу, сценаристы: Лев Аркадьев, Виталий Губарев / Кинопоиск

Ювенальная юстиция давно вбила в головы западных родителей, что детей наказывать нельзя. Максимум, что можно сделать, — это внушение, даже если подросток ворует или мучает кошек. А в СССР делать внушения было некогда. Наказание ремнём или рукой было быстрым и неотвратимым. Было ли больно? Да. Но маленький человек раз и навсегда усваивал несколько вещей. Первое — в доме есть старший, и ему следует подчиняться. Второе — есть поступки, расплата за которые — боль. Испытать её повторно хотели только мазохисты.

Самостоятельно лечить и лечиться

Кадр © "Королевство кривых зеркал". Режиссёр Александр Роу, сценаристы: Лев Аркадьев, Виталий Губарев / Кинопоиск

Привычка россиян заниматься самолечением удивляет иностранцев. В каждой семье есть своя аптечка, и, прежде чем обратиться к врачу, наш человек испытает на себе пару каких-нибудь особо верных средств. От водки с перцем и бани до парацетомола и лошадиных доз витамина С. И только если совсем ничего не помогает, тогда идут к врачу. При этом не всегда спешат воспользоваться его советами или выписанными лекарствами. "Да что он понимает, этот врач!", "Я сама лучше знаю, что мне надо!" Действительно, зачем он нужен?

Привычка к маленьким квартирам

Кадр © "Старый Новый год". Режиссёры: Наум Ардашников, Олег Ефремов. Сценарист Михаил Рощин / kino-teatr.ru

Ещё совсем недавно американцы хвастались размерами своих квартир и насмехались над нашими однушками и студиями. Американские журналисты, чтобы соблазнить советских граждан западным образом жизни, показывали, как обычные рабочие живут в отдельных домиках. Один — в трёх комнатах, другой — в пяти. Завидуйте! Завидовали до тех пор, пока не сообразили, что, во-первых, домики эти из картона в самом прямом смысле слова. Наши дома всё же построены из дерева, из кирпича и бетона. А во-вторых, в США нет морозов. Следовательно, нет необходимости отапливать эти хоромы. А вот если бы им нужно было их отапливать, то при нынешних ценах на энергоресурсы все американские рабочие очень быстро переселились бы в однушки и студии. Так что, да, квартиры наши невелики, но уютны и теплы.

Гонять чаи

Кадр © "Москва слезам не верит". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / kino-teatr.ru

Откуда она взялась, неизвестно. Это не английский "файв-о-клок" и не китайские чайные церемонии. У нас — свои традиции. С ведёрными самоварами и чайниками, сервизами, баранками и непременным сахаром. Привычка русских к чаю вызывала недоумение не только у иностранцев, но и южных народов СССР. Они пили соки или после еды съедали сочные фрукты. Русские пили чай. Он был разным, в зависимости от времени: черный как смоль и горячий как кипящая смола — когда надо было согреться и набраться энергии для тяжёлой работы на лесоповале; с шоколадом и конфетами — в позднем СССР, без всего или с одним только сахаром — в 1990-е годы. Но это всегда был чай. А откуда взяться в нашем суровом климате другим напиткам? Чаем можно согреться, чаем можно подзарядиться, чаем можно оттаять заледеневшую на тридцатиградусном морозе душу. Ни сок, ни даже квас для этого не подойдут. Так и живём.

Кадр © "По семейным обстоятельствам". Режиссёр Алексей Коренев, сценарист Валентин Азерников / kino-teatr.ru Почему на Западе не понимают советские семейные привычки? 0 Европейцы и американцы более разобщены Другой уклад жизни Другие погодные условия

Авторы Майя Новик