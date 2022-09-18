6 привычек русских, которые сводят с ума иностранцев Почему домашним привычкам россиян свойственна философия больших территорий, где гостя важно "помыть, накормить и спать уложить", а хозяину — быть во всеоружии. 17 сентября, 21:40 Обложка © ТАСС / Белявый Сергей

В этом году и особенно грядущей зимой Европу ждут холода и сплошная экономия денег и ресурсов. Разумеется, в этом "виновата" Россия, которая больше не поставляет немцам и полякам дешёвые лес, газ и прочие блага. Хороший повод для ненависти. Что же вызывает у иностранцев особенное возмущение?

Привычка надевать тапки и домашнюю одежду

Одна из привычек русских, которая крайне раздражает иностранцев, — это наличие "домашней" одежды: халатов, трико, спортивных костюмов, мягких домашних брюк и обязательно — тапочек! Сами они ходят дома в той же одежде, что и на улице, а обувь не снимают. У нас так ведут себя только люмпены и грязнули.

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Для западного человека наличие домашней одежды — неразумное расходование денег. Даже эпидемия ковида не заставила их разуваться при входе в квартиру. А западные врачи вместо рекомендаций не заносить грязь в дом стали пропагандировать пациентам организацию на входе своеобразных "стерилизаторов" — ёмкостей с хлоркой, куда следует несколько раз наступить, прежде чем войти в квартиру в уличной обуви. А потом — р-раз — и на кровать!

Привычка лить воду

Экономия чистой воды у европейцев давно возведена в культ. Если вы не экономите и слишком долго плещетесь в душе, на вас могут даже пожаловаться. "Не экологично!" Поэтому европейцев приводит в священное негодование привычка русских принимать душ два раза в день, подолгу лежать в ванной, подливая "горяченькую", мыть посуду проточной водой, не закрывать краны, когда чистишь зубы. А уж возможность забыть выключить воду и пойти покурить — это вообще выше понимания европейцев.

Представьте, мы всё ещё поливаем огороды из шланга! Моем водой всё: подоконники, панели, столы и пол, купаем животных после прогулки. Никаких специальных салфеток! Никаких ногомоек или биде! И море воды — универсального растворителя всяческой грязи.

Фото © ТАСС / Желудович Н.

Сами они моют посуду в воде, набранной в раковину, причём добавляют туда ещё и моющее средство, а после этого не споласкивают тарелки. И моются по утрам точно так же: затыкают раковину пробкой и набирают в неё воду. История умалчивает о том, моют ли они саму раковину.

Привычка не экономить на тепле и открывать форточки

Экономия тепла — ещё один культ Запада. Они надевают свитера, спят под двумя одеялами и понижают температуру до минимума, лишь бы не заболеть. Беспечное отношение русских к теплу их приводит в ужас. Тем более что речь идет о стране, в которой зимой –40 — обычное явление. У нас же другая система отопления. Потому русский человек не заботится о том, чтобы как-то регулировать температуру в помещении. Если прохладно, включит ещё и обогреватель, а если жарко, то откроет форточку. Привычка открывать окно, чтобы проветрить в натопленном помещении или покурить, приводит иностранцев в ужас. Бессмысленное расходование ресурсов! Да нет, господа, это просто привычка жить в комфорте и дышать чистым воздухом. Особенно хорошо делать это во время снегопада, когда воздух в городах очищается от смога. Красота, да и только! И да, — в большей части страны энергия недорогая. В некоторых регионах киловатт-час стоит не больше полутора рублей.

Привычка накрывать обильный стол

Еще одно непонятное действо русских — выставлять на стол для гостей десять разных блюд. Зачем? Пусть сами несут с собой еду! При этом, впрочем, иностранцы с удовольствием отведают все русские вкусности и почти никогда не остановят хозяина, если тот вдруг решит купить для гостей чего-нибудь вкусненького. Туземцы! А у туземцев, видимо, так принято. Нет бы копить деньги.

Вешать на окна шторы, которые пропускают свет

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На Западе привыкли вешать шторы блэкаут, не пропускающие свет. В крайнем случае ставят на окна жалюзи, которые вообще закупоривают комнату. И тогда они спят в темноте. Всё это обосновывается учёными, мол, спать во тьме полезно. Может быть, но у русских другой менталитет. Никаких футляров! Нам нужен простор! Нам мало света длинной холодной зимой! Мы украшаем окна полупрозрачными шторами, от посторонних глаз защищаемся тюлем, который тоже несёт эстетическую функцию, а продолжительность сна контролируем светом за окном: если солнышко уже осветило комнату, то пора вставать!

Пользоваться природными ресурсами

А вот этот момент крайне злит европейцев. Как это? Русские собирают грибы, ягоды и дикоросы бесплатно! Как это? Они ещё и бесплатно рыбачат на удочку. И действительно, с 2020 года рыбалка в России признана "свободной и доступной для всех граждан на всех водоемах общего пользования". А если к этому добавить тот момент, что потихоньку, не афишируя, многие россияне бесплатно набирают для своих домиков гравий и песок на речках, глину в оврагах, тащат плиточник, чтобы выстилать дорожки на даче, и набирают крупных валунов для организации сада камней и рокариев, то тут вообще возмущение западных туристов зашкаливает.

Если привезти немца в глухую тайгу на рыбалку, он будет то и дело оглядываться, высматривая сборщика денег и волнуясь по поводу того, что вдруг все это — браконьерство. Он успокоится только тогда, когда снова попадёт в привычный для себя мир, где платят за каждый чих. А мы привыкли к свободе.

Фото © ТАСС / Садчиков Виктор Почему у нас не принято оставлять гостей голодными и ходить в домашней обуви? 0 Существуют объяснения, что в Европе чище дороги, но это не так Особая домашняя культура Философия больших территорий

Авторы Майя Новик