Русские города Западной Европы: На чьей земле на самом деле живут европейцы Почему, согласно одной из версий, европейцы украли у славян всю Западную Европу и как это могло происходить. 1 октября, 21:40 Обложка © Художник Всеволод Иванов. Картина "Радуга над Арконой", 2007. Серия "Балтийская Русь"

Каждый раз, когда Россия делает шаг, пусть даже самый маленький, на запад, — будь то пакт Молотова – Рибентропа или присоединение Бессарабии, "цивилизованный" мир поднимает вой: "Русские нас хотят сожрать". На самом деле всё ровно наоборот, просто громче всех "Лови вора!" кричит тот, кто больше всего украл. А украли у славян почти всю Европу.

Причём не просто украли, но и постарались замести все следы, благо русские цари, начиная с Петра I, отдали иностранцам в ведение все российские науки. На протяжении ста лет немцы Фишер, Крамер, Лерберг, Шмидт, Броссе и Миллер переписывали историю нашего государства так, как им было нужно, и на этой истории учили наши "элиты". Но это ещё не всё: они фактически владели государственной библиотекой, где хранились древние летописи русского народа. Можно лишь догадываться, сколько исторических литературных памятников было уничтожено. Но шила в мешке не утаишь. Начнём с Юга.

Греция и побережье Средиземного моря: "во временя Трояне..."

Ещё Геродот писал, что до греков на Балканском полуострове жили славяне — пеласги, которых греки частью перебили, а частью вытеснили с полуострова. Страна называлась Пеласгией. Затем пеласгов называли фракийцами, дарданами и теврками. А в конце II тысячелетия до нашей эры греки решили добить пеласгов и сесть на их место в Малой Азии. Так началась легендарная Троянская война, в которой с одной стороны были "просвещённые европейцы", с другой — славяне. В пользу славянского происхождения пеласгов говорит тот факт, что они носили чубы, женщины украшали себя височными кольцами, а на могиле предводителя Трои Энея написано слово "хороший", которое ныне осталось только в русском языке.

Лемносская стела с письмом, предположительно, пеласгическим, VI–VII вв. до н.э. Фото © Wikipedia

Игры троянцев назывались "Трояни люди" (Trojani ludi), наследники царя Приама носили славянские имена Дий и Троил, богов называли Дим, Вим, Ясмень и Лад, а реки, протекавшие у Трои, — Рса и Раса. По Гомеру: во время осады Трои на помощь троянцам пришли русы, которых привёл царевич Антиф (Антип?).

Жили славяне и на острове Крит — именно там был найден Фестский диск возрастом 3700 лет, который европейцы никак не могут прочитать. Изобрели уже три лингвистических теории, а дело на лад не идёт. Ну как не идёт? Они наотрез отказываются признавать расшифровку текста российским учёным Геннадием Гриневичем, который прочёл его, руководствуясь древними славянскими письменами — "чертами и резами". Оказалось, что на диске — страдание целого народа, изгнанного со своих "рыських" земель и тоскующих о них. По версиям некоторых историков, позже критские славяне переселились на север Европы. Примерно год назад такой же диск нашли археологи под Рязанью.

Италия: римское наследие славян

До римлян на Апеннинском полуострове жили этруски. Официальная европейская наука, разумеется, отрицает какую бы то ни было схожесть этрусков с русскими, однако библиотека Ватикана хранит карту, однажды попавшуюся на глаза российским журналистам, на которой обширная страна Этрурия находится именно там, где всегда находилась Древняя Русь.

По греку Дионисию из Галикарнаса, этот народ был автохтонами Италии — они жили на полуострове тысячелетия, были геометрами, математиками и архитекторами. Это от них римлянам достались города и акведуки, инженерные науки и бани. Они имели 12 культурных центров-городов, среди которых самыми известными были Вейи, Тарквиния и Ветулония. Даже Ватикан был назван по имени бога смерти этрусков — Вотана. И опять бедняги-европейцы не могут расшифровать письменность этрусков. Вернее, не хотят. А российских туристов и других славян не водят в этрусские залы Ватикана. Потому что туристы вдруг начинают с ходу читать слова "неизвестного" языка.

Вид с воздуха на этрусский некрополь в Черветери, провинция Рим, регион Лацио, Италия. Фото © Getty Images / DeAgostini

Древние сокровища внутри этрусской гробницы. Фото © Getty Images / David Lees

Итальянцы всем рассказывают, что этруски-де "пришли из ниоткуда" и "ушли в никуда". И не очень хотят вспоминать славянскую историю своей страны. А ведь, по данным историка Николая Веселовского, уже четыре тысячи лет назад Апеннинский полуостров населяли многочисленные славянские племена: омбричи, опичи, воличи, любичи, речане, лучане, пелигини, иллиры и венеды. Веселовский не одинок — в XV веке католический монах Винко Прибоевич написал исторический труд, основанный на 39 античных авторах, в котором утверждал то же самое: автохтонное население Италии было славянским. Он считал, что праславянским языком следует считать иллирийский, и утверждал, что "московская речь" — это далматинский вариант иллирийского — Dalmatarum sermone.

При этом сами итальянцы знают о славянском наследии Рима. Когда в 1868 году Италию посетил славист Викентий Макушев, изучавший поселения славян, ему помогал местный учёный Джованни де Рубертис, специализировавшийся на древних славянах Италии.

Викентий Макушев. Фото © Wikipedia

Исследования Макушева касались городов, основанных бровичанами, дубровичанами и далматинцами. Таковыми считались, представьте себе, "вечный город" Рим, а также Генуя, Флоренция, Неаполь, Мессина, Анкона, Милан, Сиракузы, Бари, Падуя, Палермо, Верона, Болонья и Мантуя. Вернувшись в Россию, учёный написал три научных труда, один из которых описывал "исторические древности" славян, извлечённые из итальянских библиотек, а в другом — упоминались городки Италии, сохранившие древние названия: от Ларино до Кручи и Вода Жива. Учёный с удивлением узнал, что местные молизские славяне на юге Италии понятия не имеют о том, что русские — им родня и говорят с ними практически на одном языке! Так, может, вот они — потерянные этруски?

Германия: "Тут всё до магмы славянское!"

В начале нашей эры лишь самая западная часть Германии принадлежала германцам. На остальной территории властвовали славяне. Знаменитый художник Илья Глазунов, чьи слова вынесены в заголовок, сам был свидетелем того, как немецкие археологи закапывали назад найденную славянскую ладью. Остров Рюген — остров Буян из пушкинских сказок — был знаменит воинственными славянами ругами, которые первыми приняли на себя удар варварских германских племён.

Вид с маяка на остатки славянского городища, остров Рюген, Германия. Фото © Livejournal / think_head

Главным городом варягов (варгов) был город Любицы (ныне Любек). В XI веке в церкви Гамбурга приходили ваигры, трансальбиане, основавшие Ольденбург (Староград), ободриты, основавшие Магнополь, полабы, построившие Ратцебург (Ратибор), линоны, варнабы, хижане и чрезпяне, жившие в Димине. Славяне населяли земли от Брамберга до Альтмюля, жили на левом берегу Эльбы и к востоку от Заале. Они занимали территории в западной Тюрингии, к западу от Геры, жили в долине Устюрт и на севере Баварии. Об этом свидетельствуют каменные "бабы", славянские височные кольца и планировка найденных городищ. Об этом же написано в многочисленных европейских хрониках. В Германии открыто 703 древних славянских города; в одной только Нижней Саксонии найдено 10 крепостей!

А как вам такие "исконно немецкие" названия? Возверх, Жилов, Загор, Явора, Вбогов, Жарки, Брежки, Дубрава, Заречь, Залом, Мост, Злы Коморов, Крамола, Липины, Малешице, Рогов, Хребя — всё это города и деревни потерянных славянских земель. Город Берлин, по версии лингвистов, произошёл от полабского слова berl-/birl, что значило "болото", а Шверин — от полабского zverin, то есть зверинец. К славянским названиям относятся топонимы Лужица, Кемниц, Добраниц(ы), Добершюц (Доброшицы), Добершау (Добруша), Любов, Гольцов, Буров, Миров и Люббенау, Шпандау, Торгау. Хемниц ранее был Каменицей, Лейпциг — Липском, Ратцебург — Ратибором, Пренцлау — Пренславлем, а Бранденбург — Бранибором. Единственный славянский народ, уцелевший в Германии, — лужичане — до сих пор называет его Branibor. Бреслау когда-то носил название Бреславля, а Рослау был Росеславлем, Дрёгниц именовали Дроганой, а Мекленбург — Рарогом.

Где-то здесь, на берегах Балтики, была и знаменитая столица славян Венета, славившаяся своими искусствами и белокаменными храмами. Вплоть до XX века в Тюрингии, где то и дело встречаются топонимы Rossla и Rossleben, существовало княжество Русь, или Ройсс, — точно так же немцы называли и Россию. Оно было основано то ли росами, служившими в войске Карла Великого, то ли рутенами. Его "упразднили" после Первой мировой войны, чтобы стереть саму память о славянах.

Тюрингия, Рослебен: Знак города Рослебена. Фото © Getty Images

Исландия, Бретань, Англия и Скандинавия

На самом деле славяне захаживали гораздо западнее центра Европы. Известно, что в V веке возле Орлеана существовало целое поселение славян, находившихся на службе у римлян. Позднее они переселились на берега Ла-Манша в Бретань. А позже некоторые из них по приказу императора пересекли Ла-Манш, чтобы урезонить древних бриттов, да так там и остались. Есть даже теория, причём самих англичан, что король Артур был родом из степей Причерноморья, то ли славянин, то ли сармат, то ли роксоланин. А, стало быть, даже мифический Камелот тоже мог быть основан нашими пращурами.

Славянские поселения X века были найдены на северо-востоке Исландии у озера Миватн и в Норвегии, а уж славянскую керамику и украшения находят по всей Скандинавии.

О чём же говорят все эти факты? Факты говорят о страшной несправедливости в отношении славян и о катастрофе, постигшей их благодаря предкам современных европейцев, которые изгнали их с исторических земель. Потомки их, впрочем, тоже ещё не успокоились и не оставили идеи "просветить" уцелевших на востоке "диких" славян. То есть попросту отобрать у них всё, а их самих истребить.

Фото © Public Domain Почему древняя история славян — токсичная тема для науки? 0 Русскую историю писали немцы и дворяне, получившие западное образование Это только одна из версий Если изучать древних славян, то в науке не продвинешься

Авторы Майя Новик