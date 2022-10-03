Кисида: Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией
Правительство Японии сохраняет курс, направленный на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение отношений между государствами в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Фумио Кисида.
"Японо-российские отношения находятся в тяжёлом состоянии из-за ситуации на Украине, но наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", — заявил он на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Ранее Кисида допустил возможность нанесения ответных ударов по территории противника. По его словам, правительство страны будет изучать различные способы укрепления обороноспособности, также он заявил о необходимости укрепления обороноспособности Японии в течение ближайших пяти лет.
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ТАСС / АР / Andres Kudacki