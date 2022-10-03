Кисида: Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией

Правительство Японии сохраняет курс, направленный на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение отношений между государствами в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Фумио Кисида.

"Японо-российские отношения находятся в тяжёлом состоянии из-за ситуации на Украине, но наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", — заявил он на пленарном заседании нижней палаты парламента.