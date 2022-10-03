NI: Речь Путина в Кремле указывает на его желание свергнуть миропорядок во главе с Западом

Выступление главы государства Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий продемонстрировало стремление Москвы покончить с миропорядком во главе с Западом. Такое мнение высказал обозреватель National Interest Марк Эпископос.

В материале он проанализировал обращение президента в Кремле 30 сентября. Как считает Эпискополис, оно стало логической кульминацией зарождающихся антизападных тенденций, которые были изложены им во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

"Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом", — отметил автор статьи.