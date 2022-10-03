NI: Речь Путина в Кремле указывает на его желание свергнуть миропорядок во главе с Западом
Выступление главы государства Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий продемонстрировало стремление Москвы покончить с миропорядком во главе с Западом. Такое мнение высказал обозреватель National Interest Марк Эпископос.
В материале он проанализировал обращение президента в Кремле 30 сентября. Как считает Эпискополис, оно стало логической кульминацией зарождающихся антизападных тенденций, которые были изложены им во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
"Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом", — отметил автор статьи.
Кроме того, в материале указано, что российский лидер показал решительность в стремлении коренным образом пересмотреть международный порядок, существующий после распада СССР. Обозреватель подчеркнул, что данное выступление в большей степени нужно рассматривать как осуждение западного мира, так как в нём упоминалась работорговля и разграбление Африки, геноцид индейских племён в Америке, а также атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Ранее Лайф также рассказывал, что в ходе выступления на Красной площади Путин назвал день подписания документов о вхождении четырёх новых регионов в состав России днём правды и справедливости. Президент заявил, что Россия открывает жителям этих регионов не только двери, но и своё сердце.
ТАСС / Сергей Карпухин