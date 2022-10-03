В США раскрыли, как Россия может стать причиной исчезновения НАТО
Полковник Макгрегор: НАТО исчезнет, если продолжит стремиться к войне с Россией
Полковник ВС США в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил полное исчезновение НАТО. По его словам, к этому может привести желание Польши и "небольшого числа людей в Вашингтоне" вступить в войну с Россией.
"Помимо Польши, никто в НАТО не заинтересован в войне с Россией. Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадётся на части и исчезнет", — сказал Макгрегор в эфире Fox News.
В то же время он подчеркнул, что некоторые выступают против военной конфронтации с Россией, например, такого мнения придерживается подавляющее большинство граждан Германии.
Кстати, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предупредил Россию о рисках при применении ядерного оружия. Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что ответ НАТО на такое действие должен стать "разрушительным".
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