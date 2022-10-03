"Не шавки, а просто сявки!": Депутат высказался о странах, выступающих за принятие Украины в НАТО
Депутат Брыкин назвал "шавками" выступающие за принятие Украины в НАТО страны
Депутат Госдумы Николай Брыкин назвал "шавками" страны, которые поддерживают вступление Украины в НАТО. По его словам, такие члены Североатлантического альянса полностью лишены суверенитета.
"Что за страны такие? Их даже странами назвать нельзя — никогда не принимают самостоятельных решений", — написал политик в телеграм-канале.
Как рассказывал Лайф ранее, неожиданное решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме. При этом главы восьми стран НАТО поддержали принятие Украины в альянс.
ТАСС / Алексей Витвицкий