"Не шавки, а просто сявки!": Депутат высказался о странах, выступающих за принятие Украины в НАТО

Депутат Госдумы Николай Брыкин назвал "шавками" страны, которые поддерживают вступление Украины в НАТО. По его словам, такие члены Североатлантического альянса полностью лишены суверенитета.

"Что за страны такие? Их даже странами назвать нельзя — никогда не принимают самостоятельных решений", — написал политик в телеграм-канале.