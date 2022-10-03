В Германии разгорелся скандал из-за министра, "объявившего войну" Путину

В Германии разгорелся огромный скандал из-за заявления министра здравоохранения Карла Лаутербаха о том, что страна находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет издание Die Welt, ему возразила министр обороны Кристина Ламбрехт.

"Совершенно ясно как для Правительства Германии, так и для всего НАТО: мы не станем партией войны", — сказала она и добавила, что принцип не участвовать в конфликте на Украине руководил Германией с самого начала и остаётся неизменным.