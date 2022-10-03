НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 октября, 07:21

В Германии разгорелся скандал из-за министра, "объявившего войну" Путину

Welt: Министр обороны Германии опровергла слова главы Минздрава о войне с Путиным

В Германии разгорелся огромный скандал из-за заявления министра здравоохранения Карла Лаутербаха о том, что страна находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет издание Die Welt, ему возразила министр обороны Кристина Ламбрехт.

"Совершенно ясно как для Правительства Германии, так и для всего НАТО: мы не станем партией войны", — сказала она и добавила, что принцип не участвовать в конфликте на Украине руководил Германией с самого начала и остаётся неизменным.

Немцы вышли на акции протеста с плакатами "Мир с Россией"

Немцы вышли на акции протеста с плакатами "Мир с Россией"

Ранее Лайф рассказывал, что глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт прибыла 1 октября с необъявленным визитом в Одессу. Там она встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещала передать "в ближайшие дни" Киеву системы ПВО IRIS-T SLM.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров