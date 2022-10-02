Немцы вышли на акции протеста с плакатами "Мир с Россией"
Жители Германии вышли на акции протеста против антироссийских санкций
В немецком городе Цвиккау федеральной земли Саксония проходит акция протеста против политики Германии в отношении РФ и антироссийских санкций.
Жители Германии вышли на акции протеста против антироссийских санкций. Видео © t.me / Freie Sachsen
На опубликованных в Сети кадрах видно, как жители города вышли на улицу с флагами и плакатами, на которых написано "Мир с Россией". Организаторами акции выступают "Freie Sachsen" и "Volksstimme Bürgerbündnis Zwickau", которых относят к правоэкстремистам.
Ранее Лайф сообщал, как тысячи жителей другого немецкого города — Лейпцига — вышли на улицы на акции протеста из-за резкого роста цен на энергоносители и продукты питания.
t.me / Freie Sachsen