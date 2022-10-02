Немцы вышли на акции протеста с плакатами "Мир с Россией"

В немецком городе Цвиккау федеральной земли Саксония проходит акция протеста против политики Германии в отношении РФ и антироссийских санкций.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как жители города вышли на улицу с флагами и плакатами, на которых написано "Мир с Россией". Организаторами акции выступают "Freie Sachsen" и "Volksstimme Bürgerbündnis Zwickau", которых относят к правоэкстремистам.