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2 октября, 14:49

Немцы вышли на акции протеста с плакатами "Мир с Россией"

Жители Германии вышли на акции протеста против антироссийских санкций

В немецком городе Цвиккау федеральной земли Саксония проходит акция протеста против политики Германии в отношении РФ и антироссийских санкций.

Жители Германии вышли на акции протеста против антироссийских санкций. Видео © t.me / Freie Sachsen

На опубликованных в Сети кадрах видно, как жители города вышли на улицу с флагами и плакатами, на которых написано "Мир с Россией". Организаторами акции выступают "Freie Sachsen" и "Volksstimme Bürgerbündnis Zwickau", которых относят к правоэкстремистам.

Германии предрекли массовые антиправительственные протесты по примеру чешских

Германии предрекли массовые антиправительственные протесты по примеру чешских

Ранее Лайф сообщал, как тысячи жителей другого немецкого города — Лейпцига — вышли на улицы на акции протеста из-за резкого роста цен на энергоносители и продукты питания.

Обложка ©

t.me / Freie Sachsen

Артур Белкин
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