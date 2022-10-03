ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 07:42
21128

Пушилин: Ситуация на фронте будет меняться в положительную сторону

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уверен, что ситуация в зоне боевых действий будет меняться к лучшему.

По его словам, в настоящее время на военных полигонах работают и активно проявляют себя в том числе и недавно мобилизованные граждане. Некоторые из них прибыли в ДНР и уже проходят необходимую подготовку. Кроме того, подтягивается дополнительная техника, в том числе и новая.

"Поэтому картина происходящего на линии фронта будет меняться. В положительную сторону", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Опытный танкист дал мобилизованным два совета
Опытный танкист дал мобилизованным два совета

Кстати, ранее Минобороны России показало обучение призывников на базе одного из учебных центров Южного военного округа, где готовят наводчиков-операторов и механиков колёсной и легкобронированной техники.

BannerImage

ТАСС / Николай Тришин

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar