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3 октября, 07:42

Пушилин: Ситуация на фронте будет меняться в положительную сторону

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уверен, что ситуация в зоне боевых действий будет меняться к лучшему.

По его словам, в настоящее время на военных полигонах работают и активно проявляют себя в том числе и недавно мобилизованные граждане. Некоторые из них прибыли в ДНР и уже проходят необходимую подготовку. Кроме того, подтягивается дополнительная техника, в том числе и новая.

"Поэтому картина происходящего на линии фронта будет меняться. В положительную сторону", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

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Кстати, ранее Минобороны России показало обучение призывников на базе одного из учебных центров Южного военного округа, где готовят наводчиков-операторов и механиков колёсной и легкобронированной техники.

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ТАСС / Николай Тришин

Николь Вербер

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