Пушилин: Ситуация на фронте будет меняться в положительную сторону

По его словам, в настоящее время на военных полигонах работают и активно проявляют себя в том числе и недавно мобилизованные граждане. Некоторые из них прибыли в ДНР и уже проходят необходимую подготовку. Кроме того, подтягивается дополнительная техника, в том числе и новая.