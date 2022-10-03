Пушилин: Ситуация на фронте будет меняться в положительную сторону
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уверен, что ситуация в зоне боевых действий будет меняться к лучшему.
По его словам, в настоящее время на военных полигонах работают и активно проявляют себя в том числе и недавно мобилизованные граждане. Некоторые из них прибыли в ДНР и уже проходят необходимую подготовку. Кроме того, подтягивается дополнительная техника, в том числе и новая.
"Поэтому картина происходящего на линии фронта будет меняться. В положительную сторону", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Кстати, ранее Минобороны России показало обучение призывников на базе одного из учебных центров Южного военного округа, где готовят наводчиков-операторов и механиков колёсной и легкобронированной техники.
ТАСС / Николай Тришин