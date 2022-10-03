В Херсонской области стартовала госпрограмма РФ "Материнский капитал"

В Херсонской области после вхождения региона в состав России начала работать государственная программа РФ "Материнский капитал", сообщается в телеграм-канале администрации.

"В приоритете маткапитал получают мамы, могут получить отцы, опекуны и попечители или назначенный усыновитель. Для оформления нужно лично прийти в Пенсионный фонд. В дальнейшем будут работать МФЦ и "Госуслуги", — приводятся слова министра труда и социальной политики Херсонской области Аллы Бархатновой.

Она пояснила, что для получения выплаты нужен простой пакет документов: СНИЛС, паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребёнка, разрешение второго родителя на получение сертификата. За первого ребёнка выдаётся 524 500 рублей, за второго — 693 100 рублей. К концу года сумма может увеличиться на 8,4% в зависимости от уровня инфляции, напомнили в администрации.