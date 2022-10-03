В ДНР за неделю ликвидировали свыше 130 украинских бойцов

Росгвардейцы за последнюю неделю помогли уничтожить более 130 националистов на территории ДНР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"За неделю на территории Донецкой Народной Республики при участии бойцов Росгвардии уничтожено более 130 боевиков, танк, шесть самоходных артиллерийских установок, четыре боевые бронированные машины, а также 16 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в тексте.

Также в республике сотрудники Росгвардии задержали шесть пособников ВСУ и обнаружили несколько складов боеприпасов противника, откуда изъято 320 артиллерийских, танковых и реактивных снарядов, свыше 100 гранат, 15 гранатомётов, а также взрывчатка и патроны.