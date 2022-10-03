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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 07:52
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В ДНР за неделю ликвидировали свыше 130 украинских бойцов

В Росгвардии сообщили об уничтожении более 130 украинских военных в ДНР за неделю

Росгвардейцы за последнюю неделю помогли уничтожить более 130 националистов на территории ДНР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"За неделю на территории Донецкой Народной Республики при участии бойцов Росгвардии уничтожено более 130 боевиков, танк, шесть самоходных артиллерийских установок, четыре боевые бронированные машины, а также 16 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в тексте.

Также в республике сотрудники Росгвардии задержали шесть пособников ВСУ и обнаружили несколько складов боеприпасов противника, откуда изъято 320 артиллерийских, танковых и реактивных снарядов, свыше 100 гранат, 15 гранатомётов, а также взрывчатка и патроны.

Под Запорожьем обнаружили украинских диверсантов в форме Росгвардии
Под Запорожьем обнаружили украинских диверсантов в форме Росгвардии

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали диверсионно-разведывательную группу из пяти человек в Алёшковском районе Херсонской области. У них изъяли автоматы и пулемёты Калашникова с патронами различного калибра, которых было свыше восьми тысяч, а также девять противотанковых управляемых ракет, гранатомёты, мины и другое вооружение.

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
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