Сенатор Клишас: Украинский язык не будет официальным для Херсонщины и Запорожья
Украинский язык в Херсонской и Запорожской областях не будет считаться официальным, но и отменять его тоже не будут. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя слова представителя местной администрации Владимира Рогова.
"Никакого статуса официального у украинского языка не будет, право устанавливать государственный язык есть только у республик в составе РФ. Запрещать украинский язык никто не будет, но и придавать ему официальный статус тоже", — написал он в телеграм-канале.
При этом решение о будущем статусе украинского языка в ЛНР ещё не принято. Посол Луганской Народной Республики в Москве отмечает, что однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку государственным сейчас является только русский язык.
ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков