Сенатор Клишас: Украинский язык не будет официальным для Херсонщины и Запорожья

Украинский язык в Херсонской и Запорожской областях не будет считаться официальным, но и отменять его тоже не будут. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя слова представителя местной администрации Владимира Рогова.

"Никакого статуса официального у украинского языка не будет, право устанавливать государственный язык есть только у республик в составе РФ. Запрещать украинский язык никто не будет, но и придавать ему официальный статус тоже", — написал он в телеграм-канале.