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3 октября, 08:16

Сенатор Клишас: Украинский язык не будет официальным для Херсонщины и Запорожья

Украинский язык в Херсонской и Запорожской областях не будет считаться официальным, но и отменять его тоже не будут. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя слова представителя местной администрации Владимира Рогова.

"Никакого статуса официального у украинского языка не будет, право устанавливать государственный язык есть только у республик в составе РФ. Запрещать украинский язык никто не будет, но и придавать ему официальный статус тоже", — написал он в телеграм-канале.

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При этом решение о будущем статусе украинского языка в ЛНР ещё не принято. Посол Луганской Народной Республики в Москве отмечает, что однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку государственным сейчас является только русский язык.

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ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Ирина Фальке

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