Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике получила гражданство США
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в составе сборной России Анастасия Назаренко получила американское гражданство. Об этом 29-летняя спортсменка написала в своих соцсетях.
Уроженка Калининграда несколько лет назад переехала жить в США. В связи с получением гражданства она устроила вечеринку с праздничным тортом с изображением американского паспорта, флага страны и Статуи Свободы.
"Спасибо всем, кто пришёл поздравить меня с этим знаменательным событием в моей жизни. Для меня это очень важно!" — написала гимнастка.
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Назаренко выиграла золото в составе сборной России на Олимпиаде-2012 в Лондоне в групповом многоборье. Также она является трёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.
Getty Images / Quinn Rooney