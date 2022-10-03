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3 октября, 08:08

Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике получила гражданство США

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в составе сборной России Анастасия Назаренко получила американское гражданство. Об этом 29-летняя спортсменка написала в своих соцсетях.

Уроженка Калининграда несколько лет назад переехала жить в США. В связи с получением гражданства она устроила вечеринку с праздничным тортом с изображением американского паспорта, флага страны и Статуи Свободы.

"Спасибо всем, кто пришёл поздравить меня с этим знаменательным событием в моей жизни. Для меня это очень важно!" — написала гимнастка.

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Назаренко выиграла золото в составе сборной России на Олимпиаде-2012 в Лондоне в групповом многоборье. Также она является трёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.

Обложка ©

Getty Images / Quinn Rooney

Роман Фейгин

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