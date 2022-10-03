В Якутии охотники уничтожили сотни зайцев и попали под проверку
В Якутии охотники уничтожили сотни зайцев и попали под проверку. Фото © Минэкологии Якутии
В Якутии охотники уничтожили сотни зайцев-беляков, устроили фотосессию на фоне добычи и попали под проверку Минэкологии республики.
На фото, распространившихся в Сети, десять охотников позируют рядом с тушками убитых животных, разложенных "дорожкой" на берегу реки.
"Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) в ходе мониторинга сети Интернет выявило фото, где неустановленные лица добыли в большом количестве зайца-беляка. Начата проверка для установления места и лиц, добывших зайцев в большом количестве", — говорится в сообщении ведомства.
А в прошлом году похожий инцидент произошёл на Чукотке — в социальных сетях появилось фото, на котором охотник хвастается десятками убитых гусей. Тушки выложены в надпись "Чукотка-2021". Снимком тогда заинтересовались прокуратура и полиция.