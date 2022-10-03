НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 октября, 08:57

В Якутии охотники уничтожили сотни зайцев и попали под проверку

<p>В Якутии охотники уничтожили сотни зайцев и попали под проверку. Фото © <a href="https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/tag/informacziya+dlya+grazhdan/id/3329639" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минэкологии Якутии</a></p>

В Якутии охотники уничтожили сотни зайцев и попали под проверку. Фото © Минэкологии Якутии

В Якутии охотники уничтожили сотни зайцев-беляков, устроили фотосессию на фоне добычи и попали под проверку Минэкологии республики.

На фото, распространившихся в Сети, десять охотников позируют рядом с тушками убитых животных, разложенных "дорожкой" на берегу реки.

"Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) в ходе мониторинга сети Интернет выявило фото, где неустановленные лица добыли в большом количестве зайца-беляка. Начата проверка для установления места и лиц, добывших зайцев в большом количестве", говорится в сообщении ведомства.

Курганского экс-депутата оштрафовали на 600 тысяч рублей за жестокую расправу над волком

Курганского экс-депутата оштрафовали на 600 тысяч рублей за жестокую расправу над волком

А в прошлом году похожий инцидент произошёл на Чукотке — в социальных сетях появилось фото, на котором охотник хвастается десятками убитых гусей. Тушки выложены в надпись "Чукотка-2021". Снимком тогда заинтересовались прокуратура и полиция.

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров