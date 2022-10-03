Заболеваемость ковидом в России снизилась на 30% за неделю

В России выявили 24 158 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, умер 91 заболевший. Об этом информирует в понедельник федеральный оперативный штаб. Выздоровели за тот же срок, по данным штаба, 35 294 пациента.

Больше всего новых заболевших выявили в Санкт-Петербурге, Москве, Челябинской области, Удмуртии, Самарской, Нижегородской и Воронежской областях.

При этом общая заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю снизилась, по данным оперштаба, на 30,32%, а число госпитализаций в пересчёте на 100 тысяч жителей сократилось на 24%. Увеличение числа госпитализаций на прошлой неделе произошло в девяти регионах страны. В 51 субъекте заболеваемость снизилась, а в 34 выросла.