Ещё два военкомата попытались поджечь в российских городах

В России вновь пытаются поджечь здания военкоматов, однако не у всех получается совершить свои злодеяния. Так, например, осечку дали планы 17-летней школьницы из Казани, пишет SHOT.

В четыре утра девушка пришла к комиссариату Советского района и бросила два коктейля Молотова, но так и не смогла докинуть их до здания. В результате загорелась лишь трава в двух метрах. Однако правоохранители сработали на совесть: быстро задержали несовершеннолетнюю и доставили в отдел полиции. К удивлению, до этого маленькая хулиганка на учёте в органах ПДН не состояла.

Похожий инцидент произошёл в Красноярске на улице Краснодарской. В пять утра неизвестные попытались атаковать военкомат, кинув в здание две бутылки с зажигательной смесью. Однако их планам тоже не удалось сбыться. Горючее вспыхнуло на асфальте, но его оперативно потушили полицейские. В обоих случаях обошлось без повреждений и пострадавших.